'Kako noro! Plačujemo z italijanskim denarjem, da bi škodovali Rusom'

Mega jahta A, ki je v zadnjih štirih letih postala sestavni del Tržaškega zaliva, je pritegnila pozornost podpredsednika italijanske vlade in ministra za infrastrukuturo in promet Mattea Salvinija. Ta se je v torek mudil v Trstu na konferenci o infrastrukturi in se udeležil spominske slovesnosti v Bazovici. Novinarjem je ob robu slovesnosti povedal, da se je zjutraj med sprehodom po središču Trsta ustavil in si ogledal jahto. "Rekel sem si: Kako noro! Koliko denarja to stane Italijane, ne Ruse ... Plačujemo z italijanskim denarjem, da bi škodovali Rusom," je komentiral Salvini.
Gre za največjo jadrnico na svetu – njen trup meri 142 metrov – ki je zasidrana v Tržaškem zalivu vse odkar so beloruskega oligarha Andreja Melničenka marca 2022 uvrstili na črni seznam sankcij, saj velja za osebo iz kroga Vladimirja Putina. Lastništvo mega jahte, vredne 530 milijonov evrov, naj bi bilo namreč povezano z Melničenkom.
11. marca bo jahta praznovala svojo četrto obletnico v Tržaškem zalivu. V tem času pa je njena zaplemba po ocenah tržaškega časnika Il Piccolo Italijo stala približno 36 milijonov evrov.
Salvini je zato izrazil upanje, da se bo vojna v Ukrajini kmalu končala. "Pričakujem, da bodo prihodnji tedni zaznamovali konec vojne med Rusijo in Ukrajino. In da bi to dosegli, moramo strani zbližati; po skoraj štirih letih je pomembno, da se pogovorita. Prej ko bo padel zid konflikta – in s tem sankcije – bolje bo za vse," meni Salvini.
Kdo je pravi lastnik jahte?
Italija sicer še vedno čaka na odločitev Evropskega sodišča glede usode jahte A. Primer se vrti okoli enega samega vprašanja: kdo je pravzaprav lastnik največje jadrnice na svetu, ki je zdaj zasidrana v Trstu?
Melničenko zanika, da bi bila ta v njegovi lasti. Kot pravi, jahta pripada skladu, ki ga upravlja neodvisni skrbnik.
Podjetje Valla Yachts, ki je uradno lastnik mega jahte, se je glede zasega sprva pritožilo na Upravno sodišče regije Lazio, nato pa so italijanski upravni sodniki primer predali v odločanje evropskemu sodišču. Podjetje Valla Yachts je registrirano na Bermudih, znani davčni oazi, z njim pa upravlja sklad iz Švice.
Diskrecijska upravičenka sklada je oligarhova žena Aleksandra Melničenko, na katero je oligarh prenesel svoj delež. To pomeni, da bi lahko ta imela koristi od sredstev, če bi ji ga skrbnik (švicarski sklad) dodelil.
Varovanje 24 ur na dan
Mega jahta pa je v tem času postala neke vrste turistična atrakcija v Trstu. Turistični vodiči med svojimi ogledi prejemajo veliko vprašanj turistov o ogromni jadrnici, ki s svojo velikostjo in obliko pritegne vsak pogled.
Prav zato je jahta varovana 24 ur na dan, sedem dni v tednu, s kopnega in morja. Zaščitena je z odlokom, ki preprečuje približevanje nepooblaščenim vozilom, tudi dronom. V preteklosti je bilo kar nekaj incidentov, ko so radovedneži skušali z dronom pristati na jahti.
Upravljanje z ladjo je v pristojnosti Agencije za državno premoženje. Podatki o tem, koliko italijanske davkoplačevalce stane vzdrževanje ladje, so strogo zaupni. A po ocenah, naj bi šlo za od osem do devet milijonov evrov na leto. Italija namerava po vojni zahtevati povračilo teh sredstev v zameno za vrnitev jahte.
