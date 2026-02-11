'Kako noro! Plačujemo z italijanskim denarjem, da bi škodovali Rusom'

Mega jahta A, ki je v zadnjih štirih letih postala sestavni del Tržaškega zaliva, je pritegnila pozornost podpredsednika italijanske vlade in ministra za infrastrukuturo in promet Mattea Salvinija. Ta se je v torek mudil v Trstu na konferenci o infrastrukturi in se udeležil spominske slovesnosti v Bazovici. Novinarjem je ob robu slovesnosti povedal, da se je zjutraj med sprehodom po središču Trsta ustavil in si ogledal jahto. "Rekel sem si: Kako noro! Koliko denarja to stane Italijane, ne Ruse ... Plačujemo z italijanskim denarjem, da bi škodovali Rusom," je komentiral Salvini.

Gre za največjo jadrnico na svetu – njen trup meri 142 metrov – ki je zasidrana v Tržaškem zalivu vse odkar so beloruskega oligarha Andreja Melničenka marca 2022 uvrstili na črni seznam sankcij, saj velja za osebo iz kroga Vladimirja Putina. Lastništvo mega jahte, vredne 530 milijonov evrov, naj bi bilo namreč povezano z Melničenkom.

11. marca bo jahta praznovala svojo četrto obletnico v Tržaškem zalivu. V tem času pa je njena zaplemba po ocenah tržaškega časnika Il Piccolo Italijo stala približno 36 milijonov evrov.

Salvini je zato izrazil upanje, da se bo vojna v Ukrajini kmalu končala. "Pričakujem, da bodo prihodnji tedni zaznamovali konec vojne med Rusijo in Ukrajino. In da bi to dosegli, moramo strani zbližati; po skoraj štirih letih je pomembno, da se pogovorita. Prej ko bo padel zid konflikta – in s tem sankcije – bolje bo za vse," meni Salvini.