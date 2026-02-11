Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Kako noro! Plačujemo z italijanskim denarjem, da bi škodovali Rusom'

11. 02. 2026 09.05 pred 45 minutami 3 min branja 11

Avtor:
K.H.
Mega jahta A v Tržaškem zalivu

Mega jahta A je že 47 mesecev sestavni del tržaškega obzorja. Italijanske oblasti so jo zasegle na začetku vojne v Ukrajini v okviru sankcij proti Putinovemu režimu. A Italija ima z njo konkretne stroške, na kar je ob obisku Trsta spomnil tudi podpredsednik italijanske vlade Salvini. Izrazil je upanje, da se bo vojna kmalu končala in s tem tudi sankcije.

Mega jahta A, ki je v zadnjih štirih letih postala sestavni del Tržaškega zaliva, je pritegnila pozornost podpredsednika italijanske vlade in ministra za infrastrukuturo in promet Mattea Salvinija. Ta se je v torek mudil v Trstu na konferenci o infrastrukturi in se udeležil spominske slovesnosti v Bazovici. Novinarjem je ob robu slovesnosti povedal, da se je zjutraj med sprehodom po središču Trsta ustavil in si ogledal jahto. "Rekel sem si: Kako noro! Koliko denarja to stane Italijane, ne Ruse ... Plačujemo z italijanskim denarjem, da bi škodovali Rusom," je komentiral Salvini. 

Gre za največjo jadrnico na svetu – njen trup meri 142 metrov – ki je zasidrana v Tržaškem zalivu vse odkar so beloruskega oligarha Andreja Melničenka marca 2022 uvrstili na črni seznam sankcij, saj velja za osebo iz kroga Vladimirja Putina. Lastništvo mega jahte, vredne 530 milijonov evrov, naj bi bilo namreč povezano z Melničenkom.

11. marca bo jahta praznovala svojo četrto obletnico v Tržaškem zalivu. V tem času pa je njena zaplemba po ocenah tržaškega časnika Il Piccolo Italijo stala približno 36 milijonov evrov. 

Salvini je zato izrazil upanje, da se bo vojna v Ukrajini kmalu končala. "Pričakujem, da bodo prihodnji tedni zaznamovali konec vojne med Rusijo in Ukrajino. In da bi to dosegli, moramo strani zbližati; po skoraj štirih letih je pomembno, da se pogovorita. Prej ko bo padel zid konflikta – in s tem sankcije – bolje bo za vse," meni Salvini. 

Kdo je pravi lastnik jahte?

Italija sicer še vedno čaka na odločitev Evropskega sodišča glede usode jahte A. Primer se vrti okoli enega samega vprašanja: kdo je pravzaprav lastnik največje jadrnice na svetu, ki je zdaj zasidrana v Trstu? 

Melničenko zanika, da bi bila ta v njegovi lasti. Kot pravi, jahta pripada skladu, ki ga upravlja neodvisni skrbnik.

Preberi še Jahta A še vedno v Tržaškem zalivu, Italijani zapravili že 30 milijonov

Podjetje Valla Yachts, ki je uradno lastnik mega jahte, se je glede zasega sprva pritožilo na Upravno sodišče regije Lazio, nato pa so italijanski upravni sodniki primer predali v odločanje evropskemu sodišču. Podjetje Valla Yachts je registrirano na Bermudih, znani davčni oazi, z njim pa upravlja sklad iz Švice. 

Diskrecijska upravičenka sklada je oligarhova žena Aleksandra Melničenko, na katero je oligarh prenesel svoj delež. To pomeni, da bi lahko ta imela koristi od sredstev, če bi ji ga skrbnik (švicarski sklad) dodelil. 

Varovanje 24 ur na dan

Mega jahta pa je v tem času postala neke vrste turistična atrakcija v Trstu. Turistični vodiči med svojimi ogledi prejemajo veliko vprašanj turistov o ogromni jadrnici, ki s svojo velikostjo in obliko pritegne vsak pogled.

Prav zato je jahta varovana 24 ur na dan, sedem dni v tednu, s kopnega in morja. Zaščitena je z odlokom, ki preprečuje približevanje nepooblaščenim vozilom, tudi dronom. V preteklosti je bilo kar nekaj incidentov, ko so radovedneži skušali z dronom pristati na jahti. 

Upravljanje z ladjo je v pristojnosti Agencije za državno premoženje. Podatki o tem, koliko italijanske davkoplačevalce stane vzdrževanje ladje, so strogo zaupni. A po ocenah, naj bi šlo za od osem do devet milijonov evrov na leto. Italija namerava po vojni zahtevati povračilo teh sredstev v zameno za vrnitev jahte.  

mega jahta tržaški zaliv zasežena jahta jahta A

'Vodilnim bi dala en mesec mojo plačo, da vidim, kako bi prišli čez'

Policija izpustila moškega, pridržanega v povezavi z izginotjem Nancy Guthrie

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
v jok pa na drevo
11. 02. 2026 11.07
en torpedo bi rešu vse stroške
Odgovori
0 0
chetnik voivode
11. 02. 2026 10.55
vse bo lapć.eu 💸💸💸.idemooo 😁🤝🥂🦾🤜🤛
Odgovori
+1
1 0
Kmecka logika
11. 02. 2026 10.51
🤣🤣🤣 750.000€ na mesec stroskov za to da je zasidrana...pa deeej nooooo
Odgovori
+1
1 0
Puško v koruzo
11. 02. 2026 10.56
Nekdo nabija stroške, da lahko služi.
Odgovori
+1
1 0
enkve
11. 02. 2026 10.49
Italijani bodo zahtevali povrnitev stroškov, le od koga, saj jo lastnik ni zasidral in odšel v neznano temveč so jo Italijani zaplenili po nalogu koga? Ko bodo sankcije ukinjene in lastništvo, ki je zaplenjeno vrnjeno lastnikom bo nastala cela štala, kdo bo pokril vse te ne majhne stroške, ki so se leta kopičili, vse se bojim, da jih bodo kar razdelili po državah EU torej bomo tudi mi dali nekaj deset milijonov evrčkov.
Odgovori
+4
4 0
Naš zmiraj
11. 02. 2026 10.56
Verjetno bo tako,lahko pa no vzdrževanje plačal lastnik bo pa zahteval odškodnino ker je ni mogel uprabljat ki pa bo veliko večja bo še zanimivo spremljat
Odgovori
0 0
biggie33
11. 02. 2026 10.49
Naj plačujeta Urška in Kaja..
Odgovori
+5
5 0
Andrej Lon?ar3
11. 02. 2026 10.40
Potopiti grdosijo pa bo mir.
Odgovori
-2
4 6
travc
11. 02. 2026 10.37
Sami hepani v politiki.
Odgovori
0 0
galeon
11. 02. 2026 10.36
Le počakajte, da bo vsega konec. Potem boste šele imel stroške, ko vas bo lastnik iztožil.
Odgovori
+9
11 2
Zmaga Ukrajini
11. 02. 2026 10.42
Veliko sreče.👍😘
Odgovori
-6
1 7
bibaleze
Portal
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Najstniki potrebujejo potrditev, ne le kritiko
Najstniki potrebujejo potrditev, ne le kritiko
Lindsey Vonn o razkolu z očetom
Lindsey Vonn o razkolu z očetom
Ukradeni otroci: Starši ogorčeni nad zavrnitvijo poročila
Ukradeni otroci: Starši ogorčeni nad zavrnitvijo poročila
zadovoljna
Portal
Katera vadba je najboljša za zdravje in energijo?
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, vodnarje čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, vodnarje čaka sprostitev
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Edine balerinke, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Edine balerinke, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
vizita
Portal
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
Kako hitro se lahko razvije življenjsko nevarna sepsa?
Kako hitro se lahko razvije življenjsko nevarna sepsa?
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Šest živil, ki najbolj škodujejo zdravju črevesja
Šest živil, ki najbolj škodujejo zdravju črevesja
cekin
Portal
Kaj se je v Sloveniji najbolj podražilo?
Zimske počitnice postajajo luksuz: družine čutijo največji skok cen v zadnjih letih
Zimske počitnice postajajo luksuz: družine čutijo največji skok cen v zadnjih letih
Avstralka, ki je svojo ljubezen do piva spremenila v poklic
Avstralka, ki je svojo ljubezen do piva spremenila v poklic
Zakaj so Amiši veliko bolj premožni, kot si večina predstavlja?
Zakaj so Amiši veliko bolj premožni, kot si večina predstavlja?
moskisvet
Portal
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Kako z minimalnim naporom ponastaviti telo in um?
Kako z minimalnim naporom ponastaviti telo in um?
dominvrt
Portal
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
Valentinove sladice: Sladke pregrehe za vsako horoskopsko znamenje
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Popolne miške, ki vedno uspejo
Popolne miške, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527