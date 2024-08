Bi moral par stroške deliti na pol ali sorazmerno, glede na višino plače?

Sarah Coles , vodja osebnih financ pri Hargreaves Lansdownu, pravi, da se večina parov strinja, da se moraš na neki točki v razmerju začeti pogovarjati o otrocih in da bi moralo biti podobno tudi s financami. "A nekateri pari nikoli ne pridejo do pogovora o denarju, kar lahko vodi do 'slabih financ," pravi strokovnjakinja.

Premislite tudi o svojem odnosu do denarja, ta se lahko oblikuje že, ko smo otroci. "Če ste odraščali v družini, kjer ni bilo veliko denarja ali pa se o njem ni govorilo, pri vašem partnerju pa ga je bilo dovolj, imata lahko različni izhodišči," je pojasnil in dodal, da se morate dogovoriti, kako varčni oziroma kako zapravljivi želite biti in koliko vam to vaše finance dejansko dopuščajo.

Peter Saddington , svetovalec za odnose pri Relate, pravi, da je najslabše izhodišče, če na delitev financ zaradi razlik v plačah gledamo kot na "nepošteno". Najti je treba rešitev, ki bo primerna in vzdržna za oba. Saddington ob tem poudarja, da če vaš partner ni pripravljen pomagati, bi morali preučiti razloge in se vprašati, ali bi bilo treba v razmerju razrešiti še kakšne druge stvari.

2. Ločena osebna računa, a tisti, ki zasluži več, na skupni račun naloži več denarja

Pari točno razmerje vplačanega denarja na skupni račun določajo različno. Nekateri odstotek preračunajo na podlagi višin plač, tako da na skupni račun vsak naloži denimo 40 odstotkov plače. Če en partner zasluži 2000 evrov, bo tako na račun naložil 800 evrov, drugi partner, ki zasluži denimo 1000 evrov, pa 400 evrov. Tako partnerja pravzaprav prispevata enako, glede na svoj zaslužek.

Nekateri se dogovorijo drugače in skupaj določijo odstotek, ki ustreza obema partnerjema. Lahko se odločijo za denimo razmerje 40:60 ali 30:70.

Še ena možnost je, da posameznika določita, koliko denarja želita, da jima ostane po tem, ko denar naložita na skupni račun. Če vsak partner želi, da mu na računu ostane 500 evrov, bi potem oseba, ki ima denimo 1000 evrov plače, na skupni račun naložila 500 evrov, druga oseba, ki ima 2000 evrov plače, pa 1500 evrov. Tako razpolagata z enakim zneskom za prostočasne aktivnosti.

3. Partnerja ves denar delita po principu, kar je moje, je tvoje in obratno

Za sistem, kjer si partnerja ves denar delita, sta se odločila Britanca Gordon Hurd in njegova žena Brenda. Čeprav imata vsak svoj osebni račun, imata oba dostop do obeh računov. Vsak teden preverita, koliko denarja je ostalo na posamezni kartici. Kadar je treba kupiti kakšno stvar, ki bi zahtevala višji znesek, enostavno pogledata, na katerem računu je več denarja.

"Tako oba ves čas veva, koliko denarja je na voljo. V zadnjem desetletju se niti enkrat nisva skregala zaradi denarja in to zaradi te strategije, da je vse od obeh," je pojasnil. Dodal je še, da je včasih on zaslužil več, nedavno pa se je situacija obrnila in njegova žena služi višje zneske.

Še ena različica tega pristopa je, da imata skupen bančni račun. Oba imata dostop do računa, s katerega plačujeta tako sprotne stroške kot tudi vsak svoje izdatke, med katere sodijo lepotni saloni, video igre, pijače s prijatelji in tako naprej. "Konec koncev, ko si družina, ni pomembno, kdo zasluži več, saj se vse deli med vse in denar je namenjen družini," je pojasnil še en Britanec, tretji pa je dodal, da si ne more predstavljati, da bi imel kdor koli drugačen sistem, kot da si par vse deli. "Sprašujem se, zakaj bi kateri koli par želel imeti ločene finance, še zlasti če gre za poročen par," je pripomnil in dodal, da včasih več porabi on, včasih pa več porabi ona in da to sploh ni pomembno.

4. Ločena osebna računa, vendar tisti, ki zasluži več, svojemu partnerju izplača 'dodatek'

Še en zanimiv način delitve financ med partnerjema pa je ta, da imata vsak povsem ločen bančni račun in do bančnih računov partnerja ne dostopata, vendar pa partner, ki zasluži več, svoji boljši polovici nakaže "dodatek".