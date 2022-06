Ste vedeli, da je v morjih prisotnih 51 bilijonov delcev mikroplastike, kar je petstokrat več, kot je zvezd v naši galaksiji? Na kvadratnem kilometru oceana plava povprečno 18.000 kosov plastike, letno pa v ocean odvržemo okoli 25 milijonov ton plastike. Strokovnjaki opozarjajo, da bo do leta 2050 v oceanu več plastike kot rib. Na zahodu Avstralije pa so našli način, kako združiti prijetno s koristnim. Vse odpadke iz morja lokalni umetniki uporabijo za izdelovanje kipov in oblačil.