Kako pomembna je gradnja v skladu s potresnimi standardi, kaže primer Turčije

Gre za kulturni center Commagene, ki ga je s sredstvi EU zgradilo ministrstvo za industrijo in tehnologijo, piše portal Cumhuriyet , in je ena izmed redkih stavb, ki so jo zgradili v skladu s standardi. Kulturni center Commagene, steklena stavba, ki se nahaja tik ob občinski stavbi, ni bil poškodovan, razbilo se ni niti eno steklo. Njegova gradnja se je začela leta 2020, center pa je bil odprt septembra 2022. Za gradnjo štirinadstropne stavbe stojita arhitekta Yavuz Özkaya in Sinan Erbu , v stavbi pa se na dveh nadstropjih razprostira knjižnica, medtem ko je v enem od nadstropij tudi stalna razstava.

Je pa bila med porušenimi poslopji občinska stavba, ki očitno ni bila zgrajena v skladu z zahtevanimi standardi, tako kot tudi ostale zgradbe, ki so doživele enak konec. In medtem ko se turški predsednik Recep Tayyip Erdogan trudi zagovarjati svoj odziv na uničujoč potres, so se pojavili videoposnetki izpred nekaj let, ki prikazujejo, kako pozdravlja nekatere stanovanjske projekte, ki so zdaj propadli in ubili na tisoče ljudi. Kritiki pravijo, da je bilo izvajalcem dovoljeno, da so preskočili ključne varnostne predpise, s čimer so povečali svoj dobiček, a ogrozili prebivalce.

V enem videu, posnetem med kampanjo pred lokalnimi volitvami v Turčiji marca 2019, je Erdogan naštel nekaj največjih dosežkov svoje vlade – vključno z novimi stanovanjskimi objekti v mestu Kahramanmaras, znanem tudi kot Maras, blizu epicentra potresa prejšnji teden. "Rešili smo problem 144.156 državljanov Marasa z amnestijo za coniranje," je dejal in pri tem uporabil izraz za gradbene amnestije, ki so bile podeljene, da bi izvajalcem omogočili ignoriranje varnostne kode, ki so bile vpisane posebej za gradnjo stanovanjskih blokov, hiš in poslovne zgradbe, da bi bile bolj odporne na potrese. Inženirji in arhitekti pravijo, da je pomanjkanje varnostnih elementov, zasnovanih za blaženje sunkov potresov, verjetno prispevalo k skokovitemu številu smrtnih žrtev.