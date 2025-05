Kako prepoznati ruskega vohuna? Latvijci na trnih

V svojem letnem poročilu je latvijska obveščevalna in varnostna služba (MIDD) zapisala, da ruske obveščevalne in varnostne službe predstavljajo glavno grožnjo nacionalni varnosti.

Opozorili so, da so posamezniki, ki so lahko videti kot izgubljeni turisti, v resnici lahko tudi ruski saboterji ali vohuni.

Z MIDD so delili nasvete o tem, kako prepoznati morebitne izvidniške in sabotažne operativce, pri čemer so navedli vrsto značilnih znakov, med katerimi so površen videz, neusklajena vojaška ali športna oblačila ter sposobnost postavljanja sumljivih vprašanj domačinom.

Varnostna služba je dodala, da lahko posamezniki nosijo tudi specializirane komplete za prvo pomoč, pa tudi zemljevide ali radijske postaje, ki so bolj primerni za tajno operacijo kot za kampiranje.