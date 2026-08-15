Kako preprečiti, da vam tatinski galebi ukradejo kosilo?

Galeb FOTO: Bobo

Galebi lahko tehtajo do 1,5 kg in imajo razpon kril do 150 cm. Zato je lahko takšna žival, ki se zapodi naravnost proti vam, precej zastrašujoča. V zadnjih letih so takšni napadi postali precej bolj pogosti, poroča BBC. Takšni napadi so vse bolj pogosti tudi na slovenski obali. In kako lahko preprečite, da bi vam galebi ukradli hrano? To je bilo vprašanje, na katerega je želela odgovoriti Laura Kelley, raziskovalka vedenja živali na Univerzi v Exeterju v Združenem kraljestvu. Odkrila je preprost trik, s katerim lahko preprečite, da bi vam tatinski galebi prišli do hrane.

Škatle z očmi

Leta 2019 je izvedla poskus, da bi ugotovila, ali so galebi pri hrani previdnejši, kadar jih nekdo neposredno opazuje, in ugotovila, da so se ji takrat približali počasneje. Kot pravi, je takšna težnja po izogibanju pogledu značilna za številne živali, tudi za galebe, saj pogled plenilca pogosto nakazuje, da bo sledil napad. Kot posledica tega so se pri nekaterih živalih naravno razvili posebni vzorci – tako imenovane očesne pege, ki spominjajo na oči in z njimi odganjajo plenilce. Bolj ko so očesne pege podobne pravim očem, učinkovitejše so, navaja BBC. Kelleyjeva je zato pomislila, da bi lahko njenim ribam in krompirčku prav tako koristila zaščitna moč očesnih peg. Ugotovila je, da je bilo dovolj, če je na embalažo hrane prilepila par plastičnih gibljivih oči, da so galebi prenehali krasti hrano. Kelleyjeva in njena ekipa sta zamisel preizkusili v obmorskih mestih v grofijah Cornwall, Devon in Dorset na jugozahodu Anglije, kjer so galebi znani po tem, da ljudem kradejo hrano. Pticam sta ponudili izbiro med dvema škatlama s hrano, postavljenima dva metra narazen na tleh – na eni so bile nalepljene oči, druga pa je bila brez njih.

Ne marajo, če jih nekdo neposredno opazuje. FOTO: Bobo

"Ugotovili smo, da so se galebi brez težav približali škatlam brez oči," pravi Kelleyjeva. Pri škatlah z očmi pa so opazili, da so se galebi razdelili v dve skupini. Prva skupina je bila sprva nekoliko zadržana, vendar se je ob naslednjih poskusih škatlam približevala vse hitreje. Naučili so se torej, da oči niso strašljive. Druga skupina galebov pa se škatlam sploh ni nikoli približala. To kaže na določeno mero individualnih značajskih lastnosti, pravi Kelleyjeva. Nekateri galebi so po njenih besedah problematični – drzni in radovedni ter zato bolj nagnjeni k temu, da se spustijo naravnost na ljudi in jim ukradejo hrano. "Prav oni povzročajo 95 odstotkov težav," pravi Kelleyjeva. "Gre le za majhen del populacije, zaradi katerega imajo slab sloves vsi drugi – to so pravi nepridipravi med galebi."

Vzel bom, kar imaš ti

Galebi ljudi ne le opazujejo in se od njih učijo, ko jim kradejo hrano, temveč posnemajo tudi izbiro hrane, ki jo ljudje izberemo, navaja BBC. Takšno redko učenje med različnimi vrstami kaže na visoko stopnjo inteligence. "Včasih so ljudje mislili, da so galebi neumni," pravi Franziska Hacker, vedenjska ekologinja in raziskovalka na Avstralski nacionalni univerzi. "A samo opazujte jih in ugotovili boste, da so v resnici zelo pametni."

Galebi posnemajo tudi izbiro hrane, ki jo ljudje izberemo. FOTO: Bobo