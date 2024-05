Kako razbrati, kaj čutijo kokoši? Le prisluhniti jim je treba

Ste vedeli, da tudi kokoši zardevajo? Znanstveniki so odkrili, da kokoši svojih čustev ne izražajo samo z jakostjo kokodakanja, temveč tudi z zardevanjem. Pernate živali imajo čustva, ki jih izražajo in kažejo na različne načine, le opazovati in poskušati razumeti jih je treba, pravijo znanstveniki.