Kako se bo 1,8 milijona Palestincev stisnilo na območje, le malo večje kot letališče?

Izraelske sile so pozvale prebivalce Gaze, naj se evakuirajo v del mesta al-Mawasi na jugu obleganega območja, ki je razglašeno za varno območje. Toda prostor, ki so ga izraelske oblasti razglasile za "varen", je premajhen za 1,8 milijona Palestincev, ki so bili od izbruha nasilja 7. oktobra prisiljeni zapustiti svoje domove.

Bombardiranje in napadi okoli južne Gaze, zlasti okoli in v mestu Han Junis, so se okrepili, izraelska vojska pa trdi, da se v mestu skrivajo voditelji Hamasa. Razglasili so "varno območje" za vse civiliste, poroča katarska Al Jazeera. "Varno območje" al-Mawasi je obalno beduinsko mestece na jugu Gaze. Gre za zelo majhno mesto, široko je približno en kilometer in dolgo le 14 kilometrov. V tem majhnem mestu pa je le en predel označen za humanitarno območje, in sicer gre za 6,5 kvadratnega kilometra zapuščenega peščenega ozemlja znotraj mesta. Kot poroča Al Jazeera, je to območje, ki je le za polovico večje od londonskega letališča Heathrow. Kje se bo torej namestilo vseh 1,8 milijona evakuiranih Palestincev?

V letu 2022 je Heathrow obiskalo približno 61 milijonov potnikov, kar je v povprečju 167.000 potnikov na dan. Gostota prebivalstva v al-Mawasiju bi bila torej več kot 20-krat večja kot na letališču Heathrow, tudi če bi bili tam hkrati prisotni vsi dnevni potniki. Hkrati se pojavlja vprašanje, ali je območje sploh zares varno? Včasih je bil varen tudi Han Junis, s severa Gaze so tja bežali, zdaj pa tudi tam ni več varno. In medtem ko Izrael trdi, da so v Gazi še varna območja, prebivalci pravijo, da noben kraj ni več varen. Strokovnjaki vedno bolj obupano opozarjajo, da so prostori, ki jih je Izrael določil za evakuacijo ljudi, premajhni ali nezmožni sprejeti večje število razseljenega prebivalstva. "Gaza je bila že tako prenaseljena, zdaj pa govorimo o 1,8 milijona ljudi na območju, velikem kot letališče," je za Al Jazeero dejala pravna strokovnjakinja Bushra Khalidi iz Ramale. Zaradi gneče ni presenetljivo, da se hitro širijo razne bolezni, Khalidijeva navaja kolero in gastroenteritis. "Ljudem ni bolje, ker jim razmere ne omogočajo, da bi jim bilo bolje."

