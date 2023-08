Kako se bo končala vojna v Ukrajini? 'Samo s kapitulacijo Kijeva'

Samo kapitulacija Kijeva bo končala rusko ofenzivo v Ukrajini, so sporočili iz Moskve. Kot je poudarila tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova, treba je priznati nove teritorialne realnosti, zagotoviti demilitarizacijo in denacifikacijo Ukrajine. Ruska zračna obramba naj bi v ruski regiji Kaluga sestrelila še en, domnevno ukrajinski brezpilotni letalnik. Po besedah guvernerja regije Vladislava Šapse v incidentu ni bilo ranjenih, prav tako ni bila poškodovana infrastruktura. V ruskem obstreljevanju mesta Herson na jugu Ukrajine je bila ubita ženska, najmanj 12 ljudi pa je ranjenih.

"Prepričani smo, da je resnično globalna, trajna in pravična rešitev mogoča le, če bo režim v Kijevu prenehal s sovražnostmi in terorističnimi napadi," je dejala Zaharova. Poudarila je, da si Moskva prizadeva za potrditev "izvirnih temeljev suverenosti Ukrajine: njenega nevtralnega, neuvrščenega in nejedrskega statusa". Te zahteve, ki jih je Moskva objavila že ob začetku ofenzive februarja 2022, je Kijev sicer zavrnil.

Marija Zaharova

Zaharova je to povedala po tem, ko so konec tedna v Savdski Džidi potekali pogovori okoli štiridesetih delegacij o Ukrajini, v katerih so bile delegacije zahodnih držav in hitro rastočih gospodarstev blizu Moskve, vključno s Kitajsko in Indijo, ne pa tudi Rusije. Vendar brez napedka, pogovori med delegacijami niso pripeljali do nobene rešitve glede konflikta. Čeprav je Zaharova dejala, da Moskva "zelo ceni posredovanje svojih prijateljev iz južnih držav", je poudarila, da je "mirna rešitev na podlagi mirovne formule, ki jo je predlagal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, nemogoča". "Nobena od njegovih 10 točk ni usmerjena v iskanje sporazumne in diplomatske rešitve krize, vse pa so nesmiselni ultimat Rusiji, katerega cilj je podaljšanje sovražnosti," je dejala tiskovna predstavnica ruske diplomacije. Dvodnevno srečanje v Savdski Arabiji je bilo del ukrajinskih diplomatskih prizadevanj, da bi skupaj z glavnimi zahodnimi zavezniki, ki ga podpirajo, dosegla države na "globalnem jugu", ki se ne želijo postaviti na stran v konfliktu, čeprav je prizadel svetovno gospodarstvo. Riad si pa prizadeva okrepiti svoj vpliv na mednarodnem prizorišču, čeprav se v tem konfliktu ni postavil na nobeno stran. V ruskem obstreljevanju Hersona ena smrtna žrtev V ruskem obstreljevanju mesta Herson na jugu Ukrajine je bila ubita ženska, najmanj 12 ljudi pa je ranjenih, so danes sporočili z urada predsednika Zelenskega. Po navedbah ukrajinskih oblasti so ruske sile streljale na stanovanjske predele mesta.

Vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak je sporočil, da sta med ranjenimi tudi dva gasilca, ki sta doživela toplotni udar. Ob tem je objavil fotografijo devetnadstropne stanovanjske stavbe v plamenih. Po navedbah guvernerja regije Herson Oleksandra Prokudina je ruska vojska streljala na stavbe v središču mesta, pri čemer je bilo ranjenih več ljudi. Medtem je namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar danes sporočila, da so ruske enote okrepile artilerijski ogenj tudi na vzhodu države. Po njenih besedah poskušajo ruske sile v regiji Harkov ponovno zavzeti položaje, ki so jih lani jeseni izgubile med ukrajinsko protiofenzivo. Rusija naj bi v regiji Kaluga preprečila nov napad z droni Guverner Vladislav Šapsa je na Telegramu sporočil, da je ruski protiletalski obrambni sistem dron sestrelil ponoči v okrožju Ferzikovski. Dodal je, da incident "ni prizadel ne ljudi ne infrastrukture". V zadnjem času se je povečalo število ukrajinskih napadov z droni na ozemlje Rusije. Minuli teden naj bi ruska zračna obramba v regiji Kaluga sestrelila sedem brezpilotnih letalnikov. Pred tem so v začetku maja dva drona sestrelili nad Kremljem, nedolgo zatem pa so ukrajinski droni zadeli več stolpnic v Moskvi. Nov napad z droni v bližini ruske prestolnice naj bi ruska zračna obramba preprečila v nedeljo. Ukrajina na spomeniku v Kijevu zamenjala sovjetski srp in kladivo s trizobom Visoki kip Matere Ukrajine v Kijevu, ki je eden najbolj prepoznavnih spomenikov v državi, je izgubil simbol kladiva in srpa, saj so uradniki znak iz sovjetskih časov zamenjali z grbom države s trizobom. Ta poteza je del širšega premika, s katerim si Ukrajina prizadeva povrniti kulturno identiteto iz komunistične preteklosti ob nenehni ruski invaziji. 61-metrski spomenik Mati Ukrajina, ki je bil postavljen leta 1981 kot del večjega kompleksa z nacionalnim muzejem druge svetovne vojne, stoji na desnem bregu reke Dnipro v Kijevu, obrnjen proti vzhodu, proti Moskvi. Kip je oblikovan v podobi neustrašne bojevnice in drži meč in ščit.

Kip Matere Ukrajine v Kijevu

Vendar je na ščitu namesto grba s srpom in kladivom zdaj ukrajinski trizob, trizob, ki je bil 19. februarja 1992 sprejet kot grb neodvisne Ukrajine. Delavci so konec julija začeli odstranjevati stari emblem, vendar so se dela zavlekla zaradi slabega vremena in nenehnih letalskih napadov. Dokončana skulptura bo uradno predstavljena 24. avgusta, na dan neodvisnosti Ukrajine. Prenova sovpada tudi z novim imenom kipa, ki je bil v času, ko je bila Ukrajina del Sovjetske zveze, znan kot spomenik domovini. Sprememba je le del dolgotrajnih prizadevanj Ukrajine, da bi z javnih površin izbrisala ostanke sovjetskega in ruskega vpliva - pogosto z odstranitvijo spomenikov in preimenovanjem ulic, da bi počastila ukrajinske umetnike, pesnike in vojake namesto ruskih kulturnikov. Že leta 2015 je bila v Ukrajini prepovedana večina sovjetskih simbolov in simbolov komunistične partije, vendar to ni vključevalo spomenikov iz druge svetovne vojne, kot je kip Matere Ukrajine.

