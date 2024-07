Kako se je začel pretep na letališču, ki se je končal s suspenzom policista

OGLAS

Pri Manchester Evening News so objavili nov posnetek, ki prikazuje, kako so se odvile stvari na terminalu 2 letališča v Manchestru, preden se je začel množičen pretep. Trije policisti pristopijo k moškemu v modri jakni, da bi mu odvzeli prostost. Roke mu zvijejo za hrbet in sprva je še vse mirno, nato se začne prerivanje.

Odvetnik Akhmed Yakoob vztraja, da je bil 19-letni Muhammed Fahir žrtev policijskega nasilja. FOTO: AP icon-expand

Ko so mu začeli glavo grobo potiskati navzdol, se vmeša moški v kratkih hlačah, ki je stal poleg. Stopi na drugo stran človeškega klobčiča in skuša umakniti roko policista, ta pa zamane proti njemu in ga zadane. Moški nemudoma vrne udarec in moška se stepeta, ženska z naglavno ruto pa ju skuša spraviti narazen. Ko priskoči še drug policist, se prijema policistke osvobodi prvotni osumljenec in z udarci na tla spravi tako drugega policista kot policistko, ki ji ob tem zlomi nos.

Medtem drug napadalec prvemu policistu, ležečemu na sedežih, zada številne udarce, med katerimi pade na tla ženska z naglavno ruto. Ko se napadalec za trenutek umakne, policist vstane in ga strese z električnim paralizatorjem. Ko to vidi moški v modri jakni, skoči na policista in ga znova pokosi na sedeže, takrat pa drug policist tudi njega strese s paralizatorjem. Na tla padeta skupaj s prvim policistom, ki se nato hitro izvije iz prijema, napadalec pa v krču iztegnjen obleži na tleh. K njemu prihiti ženska z naglavno ruto, policist, ki se je pobral nazaj na noge, pa ga brcne v glavo. Na prešnjem posnetku, objavljenem pred tremi dnevi, je videti, da je šlo naprej za brco v obraz, nato pa še v zatilje. Ob udarcih policista nato na tla spravita še drugega napadalca, ki je sedel s prekrižanimi rokami za glavo, medtem pa policistka, ki se drži za glavo, skuša umiriti ostale prisotne.

Aretirali so četverico, ki je bila nato izpuščena proti plačilu varščine. Posnetek brcanja v glavo je razburil britansko javnost, pred policijsko postajo je protestiralo več sto ljudi. Policista, ki je brcal na tleh ležečega osumljenca so suspendirali, sprožena je bila preiskava zaradi napada. Odvetnik Akhmed Yakoob vztraja, da je bil 19-letni Muhammed Fahir žrtev policijskega nasilja.

Protesti v Manchestru po objavi posnetka. FOTO: AP icon-expand