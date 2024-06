Kako se spopasti z nadležnimi golobi?

V nemškem Limburgu bodo golobe pobijali, so na bizarnem referendumu, ki je potekal vzporedno z evropskimi volitvami, odločili meščani. Sicer ne ravno prepričljivo, dobrih 53 odstotkov volivcev je obkrožilo ZA. Golobe izkoriščajo na porokah, ko jih srečamo v mestu, pa kar naenkrat postanejo leteče podgane, so medtem ogorčeni borci za pravice živali, ki pravijo, da okrutnega ravnanja ne bodo dopustili. Kdo pa bi se sploh lotil lova na simbol miru in na kakšen način?