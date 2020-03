Izpoved bolnice: Kako sem prebolela koronavirus in izolacijo

Število smrtnih žrtev koronavirusa po svetu narašča, hkrati pa narašča tudi odstotek oseb, ki so gripi podobno bolezen prebolele in povsem okrevale. Po podatkih Univerze John Hopkins, je več kot 50.000 oseb že prebolelo okužbo s koronavirusom in se vrnilo v ustaljene tirnice.

Ena od pacientk, ki je zbolela za koronavirusom in okrevala, je svojo zgodbo delila za medijsko hišo BBC. Kot je v intervjuju dejala, je pomembno, da se vsi, ki jih je strah okužbe, zavedo, da jih je res več tisoč zbolelo, da pa jih je tudi več tisoč okrevalo. Žal le redki želijo o okrevanju javno govoriti, ker se bojijo diskriminacije in stigme, opozarja. Prav zato se je Julie, ki živi v Singapuru, odločila, da pojasni, kako so potekali dnevi od okužbe do odpusta iz bolnišnice.

"Ljudje, ki niso kronični bolniki, nimajo drugih skritih bolezenskih znakov in niso starejši, praviloma okrevajo brez zapletov," pravi zdravnik Anthony Fauci z ameriškega nacionalnega inštituta za alergijo in infekcije. "Seveda vsake toliko vidimo tudi 25-letnika, ki je načeloma videti povsem zdrav, pa potem huje zboli. A velika večina tistih, pri katerih se zaplete, je imela neke skrite bolezenske znake."

"3. februarja sem dobila visoko vročino. Vzela sem nekaj za zbijanje vročine. Počutila sem se malce utrujeno, zato sem počivala cel dan. Vročina je padla in naslednje dni sem se počutila spet dobro. 7. februarja pa sem se zbudila s hudo vrtoglavico," o prvih dneh bolezni pripoveduje Julie. Naslednji dan so v laboratoriju potrdili okužbo s koronavirusom in Julie namestili v sobo za izolacijo."Izolacija je v bistvu soba s štirimi stenami in vrati. Hrano, oblačila, zdravila in brisače ti podajajo skozi posebno loputo. Lahko imaš pri sebi telefon, internet, a to je vsa komunikacija, ki ti je na voljo. Res sem pogrešala osebno interakcijo. Imelo me je, da bi trkala na steno sosednje izolacijske sodbe in govorila s svojim sosedom oziroma sosedo."

"Ko sem bila v kritični fazi, sem imela velike težave z dihanjem. Imela sem občutek, kot da mi bo razneslo pljuča. Ni bilo kot običajne dni, ko se niti ne zaveš, da dihaš. Bilo je zelo naporno priti iz postelje do stranišča, pa je bila razdalja manj kot pet metrov. To je bil res hud napor," o najtežjih dneh v izolaciji pripoveduje Julie, ki zaenkrat o dolgotrajnih posledicah ne razmišlja, trenutno občuti le, da se prej upeha in da ji med večjim naporom hitro začne zmanjkovati zraka. "To je nekaj, kar se mi prej ni dogajalo."

Julie je bila iz bolnišnice odpuščena devet dni za tem, ko je bila hospitalizirana. Zdravniki pravijo, da je povsem okrevala. "Na bolezen gledam kot gripo, ki je trenutno v središču svetovne pozornosti. Ljudje so zaskrbljeni, ker v tej fazi o bolezni še ne vedo veliko oziroma zelo malo. Mislim, da ko je ljudi strah, pa naj bo to na ravni posameznika ali globalne družbe, da to povzroča ignoranco in predsodke med ljudmi,"svojo zgodbo zaključuje Julie.