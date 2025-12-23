Kdo lahko sledi Božičku?

Božiček bo domove slovenskih otrok predvidoma začel obiskovati čez 25 ur. Vsako leto ubere nekoliko drugačno pot, sledenje njegovim letečim sanem pa je zelo resna zadeva.

V štabu, kjer nadzirajo ameriški zračni prostor, je pred 70 leti zazvonil telefon.

"In polkovnik, ki se je oglasil na telefon, je zaslišal otroka, ki sprašuje: "Kje je Božiček?" Polkovniku se je posvetilo, da sledimo vsemu nad Severno Ameriko in lahko zagotovo vidimo tudi, kje se nahaja Božiček," pripoveduje Kelly Frushour, predstavnica poveljstva NORAD.

Danes so poleg spletnega sledilnika za spremljanje Božičkove poti vzpostavili tudi klicni center. Prostovoljci so lani odgovorili na več kot 400 tisoč klicev. Tudi na tiste nepričakovane.

"Včasih nas lahko kličejo iz britanskega puba, kjer vsi divjajo. V ozadju je več deset ljudi, ki se hihitajo in zabavajo ter nam postavljajo smešna vprašanja. Na drugi strani je lahko otrok, ki je morda s starši v bolnišnici in se sprašuje, ali bo Božiček vseeno prišel," pravi Michelle Marin iz klicnega centra.

Jutri okoli 8. ure zjutraj po našem času bo dobri mož predvidoma najprej obdaril prebivalce pacifiških držav ob mednarodni datumski meji. Jeleni naj bi sani vlekli s hitrostjo kar 10 milijonov kilometrov na uro.

"Vse se vrti okoli daril, njihovih želja in igrač. Govorijo mi, kakšne vrste igrač bi si želeli. Ampak ne smemo pozabiti, da so otroci pametni. Prosijo za preživljanje časa s svojimi starši," pove Božiček.

Trendi najbolj zaželjenih daril pa se z leti seveda spreminjajo.

"Dandanes elektronika, novi telefoni ali prenosniki in podobno. In letos bi rekla, da so bile igrače Labubu tudi zelo priljubljene," pravi Elina, Božičkova pomočnica.

Vsako leto naj bi Božiček razdelil okoli dve milijardi daril. Kot pojasnjujejo v ameriški vojski, je to mogoče, ker za Božička in njegove čarobne jelenčke čas teče počasneje kot za nas. In še to: če so otroci zvečer še budni, Božiček najprej obišče druge domove. Vrne pa se šele, ko otroci zaspijo.