Kako smiselno je, da ZDA vodijo ljudje v pozni starosti?

Ameriški predsednik Joe Biden ima 80 let in kandidira za nov mandat. Njegov republikanski tekmec Donald Trump je le tri leta mlajši. Nekdaj prodorna demokratska senatorka Dianne Feinstein pri 90-ih letih občasno ne ve, o čem glasuje ali kje je, 81-letni Mitch McConnell, najvplivnejši republikanec na Kapitolskem griču, pa je dvakrat v zadnjih tednih pred kamerami zmrznil in dolgo strmel v prazno. Ob tem mučnem prizoru se Američani spet sprašujejo, kako smiselno je, da državo vodijo ljudje v pozni starosti.