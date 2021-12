Kako so božič obeležili po svetu? Od skoka v zimsko morje do gasilske božične voščilnice

Ljudje po vsem svetu praznujejo božič, enega najsvetejših praznikov v krščanskem koledarju. A praznovanja so zaradi novega koronavirusa že drugo leto zapored okrnjena, prav tako so gneče na božičnih sejmih in pri cerkvenih bogoslužjih manjše. A tudi svetovni pandemiji božičnega duha ni uspelo pregnati in ljudje so na najrazličnejše načine obeležili ta poseben dan v letu. Od božičnega kopanja v zimskem morju do posebnega božičnega voščila hrvaških gasilcev. Kako so po svetu obeležili božič?

icon-expand Skok v zimsko morje v Veliki Britaniji FOTO: AP

Na Irskem in v Veliki Britaniji so 25. december proslavili z že tradicionalnim božičnim potopom. Pogumneži so se nizkim temperaturam navkljub, odeti v tradicionalne božične barve, podali na britanske in irske plaže ter skočili v mrzlo morje. Bolnišnica St Elizabeth's Hospice, ki na božični dan običajno organizira enega od teh božičnih kopanj, je sicer morala zaradi vetrovnega vremena letošnji dobrodelni dogodek odpovedati, vendar pa marsikaterega kopalca to ni ustavilo, da ne bi zaplaval v zimskem morju.

icon-expand Ogromen peščeni Božiček na indijski plaži. FOTO: Profimedia

Morskih božičnih tradicij pa ne poznajo le na britanskem otočju. Na bengalski plaži v Indiji se je pojavila ogromna peščena skulptura Božička, v brazilskem Riu de Janeiru pa so se zaposleni v tamkajšnjem akvariju AquaRio, preoblečeni v škrate, Božička in gospo Božičkovo, potopili in tako obiskali tamkajšnji podvodni svet.

icon-expand Podvodni Božički v Riu. FOTO: Profimedia

Ob tem so se številni podali tudi k božičnim polnočnicam, se predali molitvam, prižigali sveče ... "Zibelko katoliške vere" – Jeruzalem so kljub svetovni pandemiji preplavile množice vernikov. Več deset tisoč ljudi je že v petek obiskalo Nazaret, kjer je potekala tradicionalna božična procesija. Čeprav je bilo v množici manjše število mednarodnih turistov, je bilo slavje po lanskoletni popolni odpovedi večjih dogodkov kljub vsemu dobrodošla sprememba za tamkajšnje prebivalce.

icon-expand Slavje v Nazaretu FOTO: AP

Vzdušje v Jezusovem rojstnem mestu je bilo veselo, obiskovalci so vrveli med trgovinami in stojnicami s hrano ter raznimi prazničnimi drobnarijami. Prireditev je bila živahna, kljub strahu pred naraščanjem števila okužb zaradi nove različice omikron.

Številni so v svoja božična praznovanja vključili tudi živali. Na Tajskem so otroke obiskali in obdarili slonji Božički, na Novi Zelandiji pa so božično darilo prejele tudi nekatere živali v parku divjih živali Orana.

icon-expand Obdarovanje živali na Novi Zelandiji FOTO: Profimedia

Za podobno gesto se je odločila tudi nevladna organizacija za zaščito živali Animals Asia, ki je v vietnamskem zavetišču Tam Dau obdarila 189 rešenih medvedov. Veliko rešenčkov v zavetišču je prišlo s posebnih farm, kjer pridelujejo medvedji žolč in na katerih so živali pogosto tudi mučene. Štirje drugi medvedi v zavetišču so letos prispeli iz cirkusov.

