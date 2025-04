Odprta krsta: kako so papeževo truplo ohranili za zadnje slovo?

OGLAS

Na stotine tisočev vernikov si papeževo truplo v odprti krsti lahko ogleda še vse do petka do 19. ure. Za mnoge verne katoličane možnost, da papeža vidijo po njegovi smrti ni le obred, temveč gesta, polna duhovnosti in hvaležnosti. Da bi ga lahko verniki osebno videli v živo, je papeževo truplo prestalo tehniko ohranjanja tanatopraksijo. Gre za tehniko, ki pomaga bolje ohraniti pokojnika, s čemer se omogoči javno čaščenje brez uporabe bolj invazivnih metod.

Poslednji pozdravi od papeža v baziliki svetega Petra FOTO: Profimedia icon-expand

Njegovo truplo leži v preprosti leseni krsti, oblazinjeni z rdečim blagom. V skladu s papeževimi željami krsta ni na katafalku, temveč le na skromnem, rahlo nagnjenem lesenem podestu. Frančišek je oblečen v rdečo obleko, na glavi ima papeško mitro, v rokah pa rožni venec.

Kaj je tanatopraksija?

Tanatopraksija ni mumifikacija, ampak tehnika ohranjanja telesa, ki se uporablja predvsem za javno razkazovanje trupel. Praksa, ki je v Italiji urejena z zakonom, sprejetim leta 2022, velja za sodoben razvoj balzamiranja, odlikuje pa jo uporaba manj invazivnih snovi, ki so bolj spoštljive do človeškega telesa. Higienski konzervacijski tretma upočasni procese razgradnje in omogoča, da se naravni videz pokojnika ohrani več dni. Med drugim se pokojniku v arterijskih sistem vbrizga konzervanse, njegovo telo se popolnoma dezinfekcira, sledi pa tudi korektivno ličenje ter ureditev rok in obraza za spokojen in umirjen videz.

Večstoletna tradicija