Kako so praznovali po svetu?

Svetovne metropole od Sydneyja do Dubaja so postregle z dih jemajočimi ognjemeti. Abu Dhabi je postavil kar dva rekorda v količini in dolžini postavitve ognjenega spektakla. Prešerno je bilo tudi na ulicah evropskih prestolnic in mest, razen v Nemčiji in na Nizozemskem, kjer so silvestrovanja skazili izgredniki. Ljudje po vsem svetu, tudi v obeh Amerikah, so v novo leto vstopili z upanjem in pozivi k miru. Še posebej v Ukrajini in Gazi, kjer so najdaljšo noč v letu preživljali ob eksplozijah smrtonosnih izstrelkov.