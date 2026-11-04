Tujina
Kako so premaknili sedemsto ton težko stavbo?
Kako se je sedemsto ton težka železniška postaja odpravila na nenavadno pot? Prav ste slišali. Celotno postajno poslopje v nizozemskem Vughtu so skupaj s kletjo premaknili za skoraj štirinajst metrov in tako naredili prostor za dodatne železniške tire. Operacija, ki je zahtevala mesece priprav in milimetrsko natančnost, je pritegnila poglede domačinov in železniških navdušencev.
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