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Kako so premaknili sedemsto ton težko stavbo?

Amsterdam, 04. 11. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Premik hiše

Kako se je sedemsto ton težka železniška postaja odpravila na nenavadno pot? Prav ste slišali. Celotno postajno poslopje v nizozemskem Vughtu so skupaj s kletjo premaknili za skoraj štirinajst metrov in tako naredili prostor za dodatne železniške tire. Operacija, ki je zahtevala mesece priprav in milimetrsko natančnost, je pritegnila poglede domačinov in železniških navdušencev.

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