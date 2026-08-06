Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kako so svizci postali zvezde OnlyFansa

Denver, 06. 08. 2026 13.45 pred 4 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
OnlyMarms

Svizci – debelušni, talni predstavniki družine veveric – so najnovejše zvezde na platformi za odrasle OnlyFans. Biolog iz Kolorada je medtem, ko je čakal na travniku, da svizec pokuka iz zemlje, prišel na noro idejo.

Biolog Daniel Blumstein iz Kolorada je več let vodil terensko raziskavo svizcev, potreboval pa je denar za nadaljevanje dela. Ker je bilo zaradi zmanjšanja javnega financiranja univerz težje dobiti sredstva, je začel iskati nenavadne načine, kako bi pritegnil pozornost.

Blumstein je za BBC povedal, da je pred kratkim ustvaril račun na OnlyFansu, ki je večinoma znan po spolno eksplicitnih vsebinah, in začel objavljati "necenzurirane posnetke svizcev" v "dejanju obupa".

Svizec
Svizec
FOTO: Shutterstock

Gre za družinam prijazne videoposnetke glodavcev, ki se sprehajajo naokoli in kukajo iz svojih rovov. Ti posnetki so do zdaj prinesli že več kot 5.000 dolarjev (približno 4.331 evrov). Po tem, ko OnlyFans odšteje svoj delež, bo laboratoriju Rocky Mountain Biological Laboratory (Biološki laboratorij Skalnega gorovja) v Koloradu, povezanim z Univerzo UCLA, ostalo približno 4.000 dolarjev (približno 3.465 evrov), navaja BBC.

Kako se je porodila ideja za OnlyMarms?

Ideja za OnlyFans se je Blumsteinu porodila, ko je sedel na travniku in čakal, da bi kakšen svizec pokukal iz zemlje. Pred kratkim si je ogledal televizijsko serijo Margot's Got Money Troubles, v kateri lik, ki ga igra Elle Fanning, začne uporabljati račun na OnlyFansu, da bi se kot mati samohranilka finančno preživljala. "Svizci imajo težave z denarjem," je pomislil. "Morda bi morali narediti nekaj drznega."

OnlyMarms
OnlyMarms
FOTO: X

Idejo je predstavil svojim študentom v laboratoriju, ti pa so prišli na idejo za ime OnlyMarms. Eden od študentov mu je pomagal ustvariti račun.

Takrat je naletel na manjšo težavo. Za preverjanje identitete je moral naložiti fotografijo svojega vozniškega dovoljenja. Platforma pa je označila težavo, ker ni bil videti kot profilna fotografija računa – na kateri je bil svizec. Po kratki izmenjavi elektronskih sporočil so težavo rešili in lahko so začeli objavljati videoposnetke.

Kaj je projekt Marmot?

Projekt Marmot, ki poteka že več kot 60 let, je druga najdaljša raziskava sesalcev na svetu, takoj za raziskavo šimpanzov Jane Goodall v Tanzaniji. Raziskava proučuje rumenotrebušne svizce, eno od 15 priznanih vrst svizcev, ki živijo na severni polobli. Ker ta vrsta ni ogrožena ali pred izumrtjem, znanstvenikom pomaga razumeti dejavnike, ki vplivajo na spremembe v velikosti populacij, navaja laboratorij.

Blumstein je povedal, da so takšne dolgoročne raziskave zelo učinkovite, vendar kljub temu ni uspel zagotoviti zvezne finančne podpore.

Čeprav laboratorij najverjetneje z denarjem, zbranim prek OnlyFans, ne bo mogel ustvariti dovolj sredstev, da bi projekt v celoti obvaroval pred zmanjšanjem financiranja, meni, da je pomembno tudi ozaveščanje javnosti o njihovem delu.

Razlagalnik

Rumenotrebušni svizci (znanstveno ime Marmota flaviventris) so veliki glodavci iz družine veveric, ki naseljujejo gorska območja zahodnega dela Severne Amerike. Prepoznavni so po svojem čokatem telesu, rjavkasto-rumenem kožuhu na trebuhu in značilnem oglašanju, s katerim opozarjajo na nevarnost. So izrazito družabne živali, ki večino svojega življenja preživijo v podzemnih rovih, zimo pa preživijo v globokem zimskem spanju oziroma hibernaciji, med katero se njihova telesna temperatura in srčni utrip drastično znižata, da varčujejo z energijo.

OnlyFans je spletna platforma za naročniške vsebine, ki je bila ustanovljena leta 2016. Omogoča ustvarjalcem vsebin, da neposredno monetizirajo svoje delo prek mesečnih naročnin ali enkratnih plačil oboževalcev. Čeprav je platforma postala najbolj prepoznavna po gostovanju erotičnih in pornografskih vsebin, je zasnovana kot odprt prostor za različne ustvarjalce, vključno s fitnes trenerji, glasbeniki, kuharji in, kot v tem primeru, znanstveniki, ki želijo deliti ekskluziven material s svojo skupnostjo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
svizci onlyfans platforma
24ur.com Odkril novega hrošča, ki bi ga skoraj zamenjal za ptičji kakec
Caszazemljo Po 30 letih znova našli izginulega skrivnostnega gekona
24ur.com Nezemljani v Dalmaciji?
24ur.com Rešili malega prestrašenega rakuna: 'Nisem še videl mladička, ki bi stal'
Dominvrt.si Od Igre prestolov do resničnosti: v Teksasu klonirali pravolka
24ur.com 'Mutantsko bitje' postalo viralna senzacija: nenavadni rakun Jimothy
Caszazemljo V slovenskih gozdovih vedno pogostejša nenavadna smrdljiva goba z lovkami
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897