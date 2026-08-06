Kako so svizci postali zvezde OnlyFansa

Biolog Daniel Blumstein iz Kolorada je več let vodil terensko raziskavo svizcev, potreboval pa je denar za nadaljevanje dela. Ker je bilo zaradi zmanjšanja javnega financiranja univerz težje dobiti sredstva, je začel iskati nenavadne načine, kako bi pritegnil pozornost. Blumstein je za BBC povedal, da je pred kratkim ustvaril račun na OnlyFansu, ki je večinoma znan po spolno eksplicitnih vsebinah, in začel objavljati "necenzurirane posnetke svizcev" v "dejanju obupa".

Svizec FOTO: Shutterstock

Gre za družinam prijazne videoposnetke glodavcev, ki se sprehajajo naokoli in kukajo iz svojih rovov. Ti posnetki so do zdaj prinesli že več kot 5.000 dolarjev (približno 4.331 evrov). Po tem, ko OnlyFans odšteje svoj delež, bo laboratoriju Rocky Mountain Biological Laboratory (Biološki laboratorij Skalnega gorovja) v Koloradu, povezanim z Univerzo UCLA, ostalo približno 4.000 dolarjev (približno 3.465 evrov), navaja BBC.

Kako se je porodila ideja za OnlyMarms?

Ideja za OnlyFans se je Blumsteinu porodila, ko je sedel na travniku in čakal, da bi kakšen svizec pokukal iz zemlje. Pred kratkim si je ogledal televizijsko serijo Margot's Got Money Troubles, v kateri lik, ki ga igra Elle Fanning, začne uporabljati račun na OnlyFansu, da bi se kot mati samohranilka finančno preživljala. "Svizci imajo težave z denarjem," je pomislil. "Morda bi morali narediti nekaj drznega."

OnlyMarms FOTO: X

Idejo je predstavil svojim študentom v laboratoriju, ti pa so prišli na idejo za ime OnlyMarms. Eden od študentov mu je pomagal ustvariti račun. Takrat je naletel na manjšo težavo. Za preverjanje identitete je moral naložiti fotografijo svojega vozniškega dovoljenja. Platforma pa je označila težavo, ker ni bil videti kot profilna fotografija računa – na kateri je bil svizec. Po kratki izmenjavi elektronskih sporočil so težavo rešili in lahko so začeli objavljati videoposnetke.

Kaj je projekt Marmot?

Projekt Marmot, ki poteka že več kot 60 let, je druga najdaljša raziskava sesalcev na svetu, takoj za raziskavo šimpanzov Jane Goodall v Tanzaniji. Raziskava proučuje rumenotrebušne svizce, eno od 15 priznanih vrst svizcev, ki živijo na severni polobli. Ker ta vrsta ni ogrožena ali pred izumrtjem, znanstvenikom pomaga razumeti dejavnike, ki vplivajo na spremembe v velikosti populacij, navaja laboratorij. Blumstein je povedal, da so takšne dolgoročne raziskave zelo učinkovite, vendar kljub temu ni uspel zagotoviti zvezne finančne podpore. Čeprav laboratorij najverjetneje z denarjem, zbranim prek OnlyFans, ne bo mogel ustvariti dovolj sredstev, da bi projekt v celoti obvaroval pred zmanjšanjem financiranja, meni, da je pomembno tudi ozaveščanje javnosti o njihovem delu.