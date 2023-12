Velika večina prestolnic in mest po svetu se ob mraku zablešči v tisočih prazničnih barvah. Kot da bi tekmovala, katero bo lepše okrašeno in katero bo z bolj bogatim božičnim sejmom razveselilo obiskovalce. Praznično vzdušje in zabava pa nista rezervirana zgolj za ljudi, ampak tudi živali. Poglejmo, kako so v praznični, veseli december vstopili drugod po svetu.