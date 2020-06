Kako so v Vietnamu rešili britanskega pilota in ostali država brez smrti zaradi covida-19

Cameron je v umetni komi preživel dva meseca in pol, večino tega časa pa je bil odvisen od naprave za izventelesno oksigenacijo krvi (ECMO). Ta naprava namesto pacienta dovaja kisik v njegovo kri, izplavlja odvečni ogljikov dioksid in poganja kri po njegovem telesu. Naprava nadomešča ventilator in srčno črpalko.

Več ducat intenzivistov se je redno sestajalo preko konferenčnih klicev, da so diskutirali o zdravju 43-letnika. " Majhno število kritično bolnih pacientov je pomenilo, da je vsak dobil pozornost najboljših zdravnikov v državi, " je razložil dr. Kidong Park , predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Vietnam.

V državi, ki ima 95 milijonov prebivalcev, so sicer potrdili le nekaj sto primerov, število ljudi na intenzivni negi pa ni nikoli doseglo dvomestnih cifer. Prav tako niso zabeležili nobene smrtne žrtve. Resnost Cameronovega primera je bila tako redka, da so mediji spremljali vsako minuto njegovega okrevanja. Vsej državi je zdaj poznan kot 'pacient 91' – tako so ga imenovali strokovnjaki za javno zdravje, ko je marca zbolel, saj zaradi varovanja osebnih podatkov niso izdali njegovega imena.

"Veliko srečo imam, da je trenutno edina posledica vsega tega to, da moje noge niso dovolj močne, da bi me držale pokonci. A fizioterapijo obiskujem dvakrat na dan, " razlaga Cameron. "Mojemu prijatelju Craigu so vmes povedali, da imam le 10-odstotno možnost preživetja, zato je oddal moje stanovanje in uredil vse stvari tako, kot da se bom domov vrnil v krsti." Odkar je ponovno pri zavesti, je imel že nešteto klicev s prijatelji in družino, ki niso verjeli, da se bo kadarkoli vrnil.

Zdravniki so se ob njegovem zdravljenju spopadali s številnimi zapleti. Njegova kri se je izjemno zgostila, zato so se pojavljali številni strdki. Njegove ledvice so odpovedale, zato je bila potrebna dializa, pljuča pa so delovala le na desetih odstotkih.

"Ko so mediji začeli poročati o tem, da potrebujem presaditev pljuč, se je pojavilo veliko prostovoljcev, tudi 70-letni veteran vietnamske vojne," z nasmehom pove ozdraveli pilot. A čeprav so ga med okrevanjem domačini vzljubili, je bila situacija precej drugačna, ko so izvedeli, da je pozitiven na novi koronavirus.

Žarišče v baru Buddha

Cameron je zbolel le nekaj tednov po tem, ko je prispel v Vietnam. Kot mnogi piloti z Zahoda se je odločil, da bo začel leteti v Aziji, saj so mu ponudili zajetnejšo plačilo. Dve noči preden bi moral prvič leteti za Vietnam Airlines in noč pred tem, ko so zaprli večino barov in klubov, se je v mestu dobil s prijateljem.

Takrat so v Vietnamu imeli potrjenih manj kot 50 primerov, a ljudje so se virusa kljub temu bali in vestno sledili ukrepom. Ker je šlo za vikend pred dnevom sv. Patrika, je bil Buddha Bar&Grill poln razposajenih Ircev in drugih tujcev. "Ker ne pijem alkohola, sem odigral le par rund biljarda in se okoli treh zjutraj vrnil domov," se več mesecev pozneje spominja.