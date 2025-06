Kako so ZDA pred svetom skrile mogočne bombnike B-2

Vse se je začelo že v soboto ob polnoči, ko je ameriški predsednik Donald Trump z najožjimi sodelavci z rdečo čepico na glavi sedel v situacijsko sobo Bele hiše. Opazovali so, kako je flota letal vzletela iz letalske baze v Misuriju, ruralnem osrčju ZDA. Svet pa je gledal v drugo smer, saj so letalski navdušenci in mediji opazovali bombnike B-2, ki so leteli proti zahodu, ameriški bazi v Tihem oceanu. A ti so bili vaba, v nedeljo sredi noči po lokalnem času je počilo na vzhodu. Sedmerica bombnikov, ki so jih opazovali iz Bele hiše, se je odtihotapila nad Iran, kjer so na najbolj varovane jedrske tarče odvrgli več ton eksploziva.