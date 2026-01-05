Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kako so ugrabili Madura: 'Vedeli smo, kje je spal, kaj je jedel, kaj je oblačil ...'

Caracas/Washington, 05. 01. 2026 10.49 pred 41 minutami 7 min branja 37

Avtor:
Mirko Vorkapić
Aretacija Madura. Fotografijo je objavil Donald Trump

V operaciji ugrabitve venezuelskega predsednika in njegove žene so sodelovali mornarica in letalstvo ameriške vojske ter agenti tajne službe, ki so več mesecev nadzorovali in spremljali življenje Nicolasa Madura. Vedeli so, kje je spal, kaj je jedel, kaj je oblačil in kje se je premikal. Pri tem naj bi jim pomagal tudi vir znotraj venezuelske vlade. Več mesecev priprav je nato prineslo uspeh v bliskoviti operaciji 'Absolutna odločnost'.

V začetku decembra so dokončali načrtovanje misije. Bila je rezultat večmesečnega natančnega načrtovanja in vaj, ki so vključevale elitne enote ameriške vojske. Ustvarili so natančno repliko Madurove varne hiše v Caracasu v polni velikosti, da bi vadili vstopne poti, piše BBC. Načrt so skrbno varovali, o njem ni bil obveščen niti kongres.

Ko so bile podrobnosti natančno določene, je bilo treba le počakati na optimalne pogoje za začetek operacije. Element presenečenja je bil najpomembnejši. Donald Trump je dal zeleno luč za začetek operacije štiri dni prej, vendar so sklenili počakati na boljše vreme.

Ključnega pomena za operacijo je bilo delo Cie in drugih ameriških obveščevalnih agencij, poroča The Guardian. Že od avgusta je bil njihov cilj ugotoviti Madurov "življenjski ritem" oziroma, kot je dejal general Dan Caine, načelnik Združenega štaba oboroženih sil ZDA, "razumeti, kako se je gibal, kje je živel, kam je potoval, kaj je jedel, kaj je nosil, kateri so bili njegovi hišni ljubljenčki".

Lokacija, kjer so zajeli Madura
Lokacija, kjer so zajeli Madura
FOTO: AP

Medtem ko so ZDA od septembra naprej krepile svojo vojaško prisotnost na Karibih, je Maduro v poskusu, da bi se izognil zajetju, okrepil svojo osebno varnost. Manj je bilo javnih govorov. Redno je menjal lokacije nočitev – po poročanju The New York Timesa je za prenočevanje uporabljal od šest do osem lokacij.

CIA je spremljala Madura tudi z vohunskimi droni, toda po njegovem prijetju v soboto je agencija presenetljivo sporočila, da ima v venezuelski vladi človeški vir, s čimer bi sicer lahko kompromitirala osebo.

Nenaden napad

Predsednikov ukaz za začetek misije je prišel v petek ob 22.46. Trumpov ukaz je tako prišel malo pred polnočjo, kar je vojski omogočilo, da večino noči deluje v temi. Sledila je misija, dolga dve uri in dvajset minut, po zraku, kopnem in morju, ki je osupnila mnoge v Washingtonu in po svetu.

Trump misije ni spremljal iz situacijske sobe Bele hiše. Namesto tega je bil obkrožen s svojimi svetovalci v svojem klubu Mar-a-Lago v Palm Beachu na Floridi, kjer je spremljal prenos operacije v živo, ob njem pa sta bila direktor Cie John Ratcliffe in ameriški državni sekretar Marco Rubio.

Preberi še Madura so odpeljali, kaos ostaja: nevarna tranzicija Venezuele

"Neverjetno je bilo videti," je v soboto dejal Trump. "Kot da bi gledal televizijsko oddajo. In če bi videli hitrost, nasilje ... to je bilo preprosto neverjetno, neverjetno delo, ki so ga ti ljudje opravili."

V zadnjih mesecih so ZDA v bližino Venezuele napotile tisoče vojakov in močno ladjevje v enem od največjih kopičenj vojaških sil v zadnjih desetletjih. Kar četrtina vseh ameriških vojaških ladij je bila od novembra v Karibih, okrepil pa jih je tudi prihod največje letalonosilke na svetu, USS Gerald R. Ford, s približno 4000 mornarji in člani posadke na krovu. Kljub namestitvi v bližini pa je bil cilj ameriške vojske v noči operacije doseči taktično presenečenje in zračno prevlado.

Ameriška letalonosilka USS Gerald R. Ford
Ameriška letalonosilka USS Gerald R. Ford
FOTO: Bobo Pixsell

Po navedbah ameriških uradnikov je bilo v noči operacije aktivnih več kot 150 letal – vključno z bombniki, lovskimi in izvidniškimi letali. "Bilo je zelo zapleteno, izjemno zapleteno, celoten manever, pristanki, število letal," je Trump povedal za Fox News. "Imeli smo lovsko letalo za vsako možno situacijo."

Venezuela naj bi imela po regionalnih standardih dokaj zmogljivo vojsko. Svoje naftno bogastvo je uporabila za nakup dveh eskadrij ruskih letal Su-30 ter raketnih in protizračnih obrambnih sistemov S-300 in Buk. Toda ko je prišel trenutek resnice, letalstvo in protizračna obramba nista delovali.

V Caracasu so okoli 2. ure po lokalnem času slišali glasne eksplozije, nad mestom pa so se dvigali oblaki dima. "Slišala sem ogromen zvok, glasen pok," je za BBC povedala novinarka Ana Vanessa Herrero. "Tresla so se vsa okna. Takoj zatem sem zagledala ogromen oblak dima, ki je skoraj zakril celoten razgled. Letala in helikopterji so leteli po vsem mestu."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zbudili smo se okoli 1.55 ob ropotu eksplozij in brnenju letal, ki so letela nad Caracasom," je za BBC povedala Daniela, ena od prič. "Vse je bilo potopljeno v absolutno temo, osvetljeno le z bliski bližnjih detonacij. Sosedje so si dopisovali v skupinskem klepetu v stanovanjski skupnosti, vsi zmedeni in nevedni, kaj se dogaja, ter prestrašeni zaradi eksplozij."

ZDA so napadle pet lokacij, vključno z letalsko bazo Generalissimo Francisco de Miranda, letališčem La Carlota in pristaniščem La Guaira, glavnim izhodom Caracasa na Karibsko morje. Nekateri ameriški napadi so bili usmerjeni na sisteme zračne obrambe in druge vojaške cilje, so povedali uradniki. Trump je tudi dejal, da so ZDA pred začetkom misije izklopile elektriko v Caracasu. "Luči Caracasa so bile večinoma ugasnjene zaradi določenega strokovnega znanja, ki ga imamo," je dejal. "Bilo je temno in smrtonosno."

Bombardirali so letalske baze in komunikacijske centre, verjetno z vodenimi raketami Tomahawk in raketami AGM-88 Harm, zasnovanimi posebej za odkrivanje in uničevanje sistemov zračne obrambe.

Ugrabitev Madura

Medtem ko so po Caracasu odmevale eksplozije, so se ameriške sile prebile v mesto. Med njimi so bili tudi člani elitne enote Delta Force, enote ameriške vojske za posebne misije, je poročal CBS. Bili so močno oboroženi, imeli so tudi poseben gorilnik, s katerim so lahko prerezali kovinska vrata Madurove varne hiše v kompleksu na Fuerte Tiuna, ključni vojaški bazi v Caracasu.

Preberi še Satelitski posnetki Caracasa po napadih in trdnjava, kjer so zajeli Madura

Po vzletu je ekipa Delta Force po Cainovih besedah letela "30 metrov nad vodo", da bi se izognila radarskemu zaznavanju. Caracas ni daleč od obale, približno 16 kilometrov stran, zaradi česar je bil čas leta relativno kratek, čeprav so vmes gore, ki so po generalovih besedah pomagale prihajajočim helikopterjem, da so se skrili, dokler niso dosegli same prestolnice, navaja Guardian.

Po besedah generala Caina so vojaki prispeli na lokacijo, kjer se je nahajal Maduro, kmalu po začetku napadov ob 02.01 po lokalnem času. Trump je varno hišo opisal kot vojaško "trdnjavo" v središču Caracasa in dejal: "Bili so v pripravljenosti in so nas čakali. Vedeli so, da prihajamo."

Zajeti Nicolas Maduro v ZDA.
Zajeti Nicolas Maduro v ZDA.
FOTO: X

Ob prihodu so se ameriški vojaki znašli pod ognjem Madurove straže, eden od ameriških helikopterjev pa je bil tudi zadet, vendar je lahko nadaljeval z letom. "Enota, katere naloga je bila prijetje Madura, se je spustila v kompleks in se premikala s hitrostjo, natančnostjo in disciplino," je dejal general Cain.

Šele ko se je operacija – v kateri so ugrabili tudi Madurovo ženo Cilio Flores – začela odvijati, je Rubio začel obveščati zakonodajalce o akciji. To je sprožilo jezo številnih v ameriškem kongresu. Predhodno poročanje kongresu bi ogrozilo misijo, je Rubio povedal novinarjem na novinarski konferenci v soboto. "Kongres ima nagnjenost k izdajanju informacij," je dodal Trump. "To ne bi bilo dobro."

Ko so ameriške enote vstopile v kompleks, je Maduro skušal pobegniti v varno sobo. "Poskušal je priti na varno mesto, ki pa ni bilo varno, saj bi vrata v približno 47 sekundah razstrelili," je dejal Trump. "Prišel je do vrat. Ni jih mogel zapreti. Tako hitro so ga napadli, da ni prišel v sobo." Madura so v njegovem kompleksu varovali kubanski telesni stražarji. Na Kubi so razglasili dan žalovanja za 32 umrlimi Kubanci v ameriškem napadu, poroča Reuters. Pri tem ni jasno, koliko jih je umrlo pri obrambi Madura.

V operaciji je bilo ranjenih tudi nekaj ameriških vojakov, nihče pa ni bil ubit, je povedal Trump. Venezuelski obrambni minister Vladimir Padrino je v nedeljski izjavi dejal, da je bil v ameriški operaciji ubit "velik del" Madurove varnostne ekipe ter "vojaki in nedolžni civilisti".

Sklepni del operacije je bil odpeljati Madura in njegovo ženo iz države. Helikopterji, ki so jih od zgoraj pokrivala lovska letala, so se ob 4.29 zjutraj, skoraj dve uri in pol po prihodu na Fuerte Tiuna, vrnili v Karibe. Madura in Floresovo so nato odložili na ladji USS Iwo Jima.

Operacija je bila nedvomno uspešna, vendar še zdaleč ni jasno, ali bo Združenim državam omogočila prevzem nadzora nad Venezuelo ali privedla do njene preobrazbe, piše Guardian. Matthew Savill, analitik pri think tanku Royal United Services Institute, je dejal: "Američani so odstranili nekaj. Impresivno, a še zdaleč ne gre za 'obglavljenje'."

maduro ugrabitev operacija

Po sarajevskih ulicah kar s smučkami. Ob padcu drevesa umrla ženska

KOMENTARJI37

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
05. 01. 2026 11.29
V Somaliji so pa pohnal. Da pa so v v Afriki poskusali odstranit Trourea pa ne povedo. Pravzaprav akcija ni uspela.
Odgovori
0 0
kokicas
05. 01. 2026 11.29
Maduro naj dela kar hoče, mi pripeljimo venezuelke k nam v Slovenijo. Kaksen sov kdor temu verjame je res v pravljicah, da se gre Trumpu zato da nebi bilo drog.
Odgovori
+1
1 0
patriot20
05. 01. 2026 11.29
zivel trump venezuelci slavijo
Odgovori
+0
1 1
Pikopiko
05. 01. 2026 11.28
Od nafte nimajo Venezuslci nič. Nafta ne leži v bazenih. Trewba je na stotine miljard vlaganj, da se prider do nafte. Dobiček pa se deli med lastnike in vlagatelje. Tega našim levičarjem NIKAKOR ne more dopovedat, ONI mislijo, da jim drugi vlagajo ONI pa vse poberejo. Zato pa levičarji spravijo vsako državo na kant.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
05. 01. 2026 11.28
Šele sedaj bodo ZDA polne kokaina.
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
05. 01. 2026 11.27
Tega še vedeževalec Laž ne ve, kdaj se lahko komentira na tem portalu ... !!!
Odgovori
0 0
JApajaDAja
05. 01. 2026 11.27
iranski ajatolah, imetnik premoženja vrednosti 95 mrd $ je že v nizkem štartu za smer-moskva.....
Odgovori
+1
1 0
Martinović
05. 01. 2026 11.27
V tem kontekstu je potrbno razmišljati o naši obrambi in vojski. Je popolnoma nepotrebna in nesmiselna, bsak resni agresor podkupi par uradnikov, policajev in generalov in je zadevakončana v 5 minutah. V Sloveniji kjer sta morala in lojalnost zelo poceni, je sploh norost investirati v vojsko.
Odgovori
+1
1 0
MasteRbee
05. 01. 2026 11.29
logično
Odgovori
0 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 01. 2026 11.27
Kje so pa venezuelske nacionalne zaloge srebra?
Odgovori
0 0
MasteRbee
05. 01. 2026 11.25
Nekaj podobnega se je dogajalo v Iranu, ki je prežet z MOSAD agenti. Akcijo v tem obsegu ni predvidel Mandura in ne njegovi zavezniki. Denar je očitno sveta vladar.
Odgovori
-1
0 1
Murkovzos
05. 01. 2026 11.20
Očitno so leta in leta premišljenih taktik manipulacij in prikrivanj obrodila sadove. Glave nito v pesek ne tiščimo več, samo še požiramo medijski drek.
Odgovori
+1
1 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 01. 2026 11.30
Misliš milijoni in milioni naprintanih dolarčkov za podmazat. Po redni vojaški poti ne bi bilo kaj dosti iz tega.
Odgovori
0 0
Covid 19
05. 01. 2026 11.20
Navadna policijska akcija,dogovorjena celo z njegovimi najbližjimi sodelavci in nasprotniki.Letalsko in helikoptersko posredovanje brez odziva pvo.čeprav imajo tudi nekaj zmogljivih ruskih sistemov,ki bi za hec sklatil helikopterje,toda ni bilo odziva,ker je bilo tako dogovorjeno.Verjetno bi jih pri letalskih in helikopterskih napadih,za katere mu je Tramp vnaprej povedal,če ne bo sodeloval,čakal kar v domači postelji in ne s svojo obrambo v kakem podzemnem bunkerju.Skratka dogovor!
Odgovori
-1
0 1
Omizje
05. 01. 2026 11.17
lep umirjen dan evropejcem pošlimo zda tam kamor spadajo
Odgovori
+4
4 0
Blue Dream
05. 01. 2026 11.14
Mene zanima ali je katera država na svetu sposobna ugrabit Trumpa?
Odgovori
+1
2 1
Dobruška vas -Đžema
05. 01. 2026 11.17
Seveda ,da je Andora.
Odgovori
-1
0 1
Pikopiko
05. 01. 2026 11.29
Normalno. Slovenski MILIČNIKI izšolani v Tacniu in stacionirani na letališču Jožeta Pučnika.
Odgovori
0 0
Podlesničar
05. 01. 2026 11.29
ZDA, sami ga bodo pospravili.
Odgovori
0 0
Omizje
05. 01. 2026 11.14
saj nemorem verjet tudi ta portal oskrbuje zda
Odgovori
+2
3 1
Smuuki
05. 01. 2026 11.14
Marsikateri iz levih oaz je danes upravičeno zaskrbljen. Nihče ne ve kateri bo naslednji na vrsti. Tudi v ljubljani zaskrbljeno spremljajo razvoj dogodkov. Trenutno stanje prinaša skrb in zaskrbljenost. Njihov veliki brat in idejni lider je zaposlen z ukraino in ne more posredovati. Negotovost in strah sta upravičena
Odgovori
+0
2 2
Posteni
05. 01. 2026 11.13
Temu se rece dobra priprava 😉
Odgovori
+0
2 2
ja0
05. 01. 2026 11.20
Jap, podobno kot operacija 00:30
Odgovori
-1
0 1
Koronavirusovec
05. 01. 2026 11.12
vsak, ki se malo spozna na svetovno politiko, ve da je bilo zajetje madura vse zrežirano in tudi sojenje maduru bo en freak show, ki nima veze z tihotapljenjem drog v ameriko. Trumpu se gre da venezuela prenehati dobavljati nafto kitajski. Vse razne vojne po svetu sedaj so samo dolgoročna vojna zda proti kitajski
Odgovori
+3
3 0
Pikopiko
05. 01. 2026 11.12
Ameriška specialna operacija- dve uri. Ruska specialna operacija. 4 leta pa še kar traja. Naši levičarji pa nabijajo za Ruse in kitajce. Pa to ne morepš verjet.
Odgovori
-1
4 5
kr en33
05. 01. 2026 11.17
ti pa si omejen, da je kar zaskrbljujoce.. ampak brez heca. Jaz bi ti volilno pravico kar odvzel.. Upam, da so potomci vsaj od soseda..
Odgovori
+3
3 0
Pikopiko
05. 01. 2026 11.30
A so tvoji tudi morili Slovenske brate med vojno in po vojni ter kradli njihovo premoženje?
Odgovori
0 0
Rains
05. 01. 2026 11.09
Zgleda da imeli Američani res pomoč od znotraj drugače ne bi mogli tega izvest kar tako na easy. Par ljudi so eobro plačali, pa so jim povedali vse o Maduru in njegovi lokaciji.
Odgovori
+4
4 0
Blue Dream
05. 01. 2026 11.12
imajo dobro obveščevalno službo pač
Odgovori
+2
3 1
but_the_ppl_are_retarded
05. 01. 2026 11.26
Pomoč? Podmazali so taprave iz vojaške administracije...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Nova mala zvezda: Igor Drvenkar pozdravil hčerko Liro
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
Barbara iz MasterChefa razkrila veselo novico
Barbara iz MasterChefa razkrila veselo novico
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
zadovoljna
Portal
Veljal je za najlepšega, danes pa ...
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Nov Sanjski moški: 61-letni vdovec
Nov Sanjski moški: 61-letni vdovec
vizita
Portal
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
cekin
Portal
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
moskisvet
Portal
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Pri 66 letih mlajši kot kdarkoli? Cowell razkril, kako
Pri 66 letih mlajši kot kdarkoli? Cowell razkril, kako
Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?
Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?
dominvrt
Portal
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
okusno
Portal
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
voyo
Portal
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425