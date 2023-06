Kako sprostiti svojo jezo? V sobi besa, kjer lahko razbijete vse, kar vidite

V italijanski prestolnici so za vse tiste, ki jih šef, otroci ali partner kdaj spravijo ob živce in ne vedo, kako sprostiti svojo jezo, odprli sobo besa, kjer lahko razbijejo vse, kar jim pride pred lomilko, seveda ob zvokih svoje najljubše glasbe. Obiskovalci se lahko z različnimi orodji spravijo nad steklenice, keramiko in elektronske naprave, po izkušnji pa opisujejo, da se počutijo prerojene in pomirjene. Kljub temu, da psihologi opozarjajo, da tako sproščanje jeze ni dolgoročna rešitev, je videti še kar zabavno.