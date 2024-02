Kako sta po letu dni od enega najhujših potresov videti Turčija in Sirija?

6. februarja 2023 je južno in osrednjo Turčijo ter severno in zahodno Sirijo prizadel eden najmočnejših in najsmrtonosnejših potresov v zgodovini teh območij. Potres z magnitudo 7,8 so čutili vse do Egipta. Izbrisal je cela mesta, umrlo pa je več kot 50.000 ljudi, poroča The Guardian.

Fotografije, ki so prihajale s prizadetih območij, so pokazale razsežnosti opustošenja in razkrile, kako obsežne bodo morale biti obnove. Zrušili so se številni mostovi, veste in letališke ploščadi so popokali, milijonom ljudem v 11 turških provincah pa so se življenja postavila na glavo, še preden se je preostali del države prebudil.