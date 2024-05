Kako je Kim Džong Un postal zvezda omrežja TikTok

"Pojmo o King Džong Unu, najboljšemu voditelju. Hvalimo se s Kim Džong Unom, našim prijaznim očetom, je besedilo pesmi, ki je preplavila TikTok. Uporabniki pravijo, da gre melodija pesmi v uho, šalijo se celo, da bi morala dobiti Grammya. Prijazni oče je zadnja v vrsti propagandnih pop pesmi, ki jih je v zadnjih 50 letih izdala komunistična država. Je živahna in kot piše BBC nevarno privlačna, spominja na zahodne pop uspešnice. Številni jo primerjajo s pesmimi skupine Abba.

Toda pri ustvarjanju glasbenih hitov v Severni Koreji je v igri več kot le komercialni vidik – oblasti želijo z njihovo pomočjo manipulirati z mislimi državljanov, zato v njihovih propagandnih pesmih ni prostora za abstrakcijo ali zapletenost. Melodije morajo biti preproste, takšne, da ljudem hitro gredo v uho, piše BBC. V Severni Koreji namreč vlada ničelna toleranca do ustvarjalne ali umetniške svobode. Nezakonito je, da glasbeniki, slikarji in pisatelji ustvarjajo dela zgolj zaradi umetnosti. Vsa umetniška dela v Severni Koreji morajo služiti za vzgojo državljanov in jih natančneje izobraževati o tem, zakaj bi morali čutiti občutek hvaležnosti, občutek zvestobe partiji.

Severnokorejske oblasti verjamejo v "teorijo semena", zato mora vsako posamezno delo vsebovati ideološko sporočilo, ki se nato množično širi skozi umetnost. Glasba je eno njihovih najmočnejših propagandnih orodij. Notni zapis in besedilo pesmi običajno objavijo v časopisih, državljani se morajo običajno naučiti tudi plesnih gibov, ki gredo skupaj s pesmijo.

Analitiki opozarjajo tudi na premik besedišča v propagandnih pesmih – Kim Džong Una zdaj imenujejo kar veliki oče, kar sta besedi, ki sta bili prej rezervirani samo za prvega voditelja Kim II Sunga, še piše BBC.