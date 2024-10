Kako učinkovit je bil izraelski napad na Iran?

Zaenkrat še niso znane vse tarče izraelskega napada, je pa jasno, da so se osredotočili tudi na položaje protiletalske obrambe. Pred tem je Izrael bombardiral tudi radarje v Siriji, da bi si zagotovil čim manjšo opaznost pri izvedbi napada. Sirska vlada namreč sodeluje z iransko.

V noči na soboto je Izrael sprožil "povračilni napad" na Iran, v katerem je po navedbah izraelske vojske sodelovalo več kot 100 letal. Ni znano, da bi katero izmed njih vstopilo v iranski zračni prostor, veliko raket so lansirali iz sirskega zračnega prostora.

Ena od tarč je bila tovarna Taskaz Industrial Innovators v mestu Šamsabad jugozahodno od Teherana. Ta naj bi sodelovala pri izdelovanju komponent za brezpilotna letala. V napadu so po informacijah iranskih medijev umrli trije zaposleni. Kot kažejo satelitske slike Nase je izraelski raketni napad zadel tudi položaje protiletalskega sistema srednjega dosega MIM-23 Hawk, jugozahodno od Teherana.

Ob tem so iranske oblasti sporočile, da sta življenja izgubila dva častnika - major Hamza Jahandid in poročnik Mohammad Mehdi Šahrokifar. Oba sta služila na položaju protiletalske enote v regiji Bandar Mašar v provinci Kuzestan. To bi pomenilo, da je Izrael zadel vsaj dva položaja protiletalske obrambe Irana. Ta je sicer nad Teheranom sestrelila več izraelskih projektilov.

Poškodovanih je tudi nekaj poslopij kompleksov Parčin in Kodjir v bližini Teherana. V objektih se izdelujejo raketne motorje na trdo gorivo. Zaenkrat ni znano, ali je Iranu pred napadom uspelo na varno spraviti kritične komponente za proizvodnjo raket. Iran ima sicer na voljo veliko podzemnih objektov.