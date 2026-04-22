Kako v Parizu pomagajo pernatim in kosmatim pacientom?

V jugovzhodnem predmestju Pariza stoji bolnišnica, kjer predani veterinarji pomagajo pernatim in kosmatim pacientom – poškodovanim, bolnim in osirotelim živalim, ki postanejo žrtve, najbolj pogosto zaradi ljudi. Promet, širjenje naselij in druge človekove dejavnosti so namreč krive, da živali trpijo. In v bolnišnici jim pomagajo, da okrevajo in da se lahko vrnejo v svoje naravno življenjsko okolje.