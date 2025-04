V velikonočnem voščilu je papež Frančišek svet in njegove voditelje znova pozval k miru. "Kako veliko žejo po smrti, po ubijanju vidimo v številnih konfliktih, ki divjajo na različnih koncih sveta," je dejal ter spomnil na trpljenje v Gazi, Ukrajini, Kongu in Mjanmaru. "Naj bo velika noč v tem jubilejnem letu tudi primerna priložnost za osvoboditev vojnih in političnih zapornikov," je še dejal. S svojim "papamobilom" pa se je kasneje zapeljal tudi med zbranimi verniki na Trgu svetega Petra.

Dan pred svojo smrtjo, na veliko noč, je papež Frančišek kljub svojim nedavnim zdravstvenim težavam pozdravil vernike, ki so se zbrali na Trgu svetega Petra. Njegov nastop so verniki pozdravili z vzkliki in aplavzom, ko jim je zaželel: "Bratje in sestre, vesele velikonočne praznike!" Papež se je v svojem "papamobilu" zapeljal med zbrano množico, se večkrat ustavil, blagoslovil dojenčke ter osebno pozdravil ljudi na vatikanskem trgu – prizor, ki se je zdel še pred tedni, ko so ga v bolnišnici zdravili zaradi obojestranske pljučnice, nepredstavljiv.

Kljub izboljšanemu zdravstvenemu stanju se je Frančišek odločil, da velikonočne maše ne bo obhajal na trgu, to odgovornost je prenesel na kardinala Angela Comastrija. Po končani maši pa se je kot običajno pojavil na balkonu lože nad vhodom v baziliko, kjer je apostolski blagoslov delil vatikanski nadškof Diego Ravelli. Papež je v svojem nagovoru svet pozval k miru in opozoril na nenehne konflikte v Gazi, Ukrajini, Kongu in Mjanmaru. "Naj Kristus, ki je vstal od mrtvih, Ukrajini podari mir. Naj bo velika noč v tem jubilejnem letu tudi primerna priložnost za osvoboditev vojnih in političnih zapornikov," je izrekel član duhovščine, poleg njega pa je sedel Frančišek.

'Kako veliko žejo po smrti, po ubijanju vidimo v številnih konfliktih'

V tradicionalni poslanici Urbi et orbi je pozval tudi k svobodi veroizpovedi in spoštovanju stališč drugih. "Brez svobode veroizpovedi, svobode mišljenja, svobode izražanja in spoštovanja mnenj drugih ni miru," je poslanico prebral njegov sodelavec. "Kako veliko žejo po smrti, po ubijanju vidimo v številnih konfliktih, ki divjajo na različnih koncih sveta."

Ko je neposredno govoril o humanitarni krizi v Gazi, je Frančišek dejal, da izraelska vojna tam "povzroča smrt in uničenje" in opisal "obžalovanja vredne humanitarne razmere". V svojem zadnjem zapisu na družbenem omrežju pa je papež zapisal: "V Jezusovem trpljenju in smrti je Bog vzel nase vse zlo tega sveta in ga v svojem neskončnem usmiljenju premagal. Izkoreninil je diabolični ponos, ki zastruplja človeško srce in seje nasilje in korupcijo na vseh straneh." Želel je, da bi to upanje lahko obnovili in da bi bil mir mogoč. "Letos veliko noč na isti dan praznujemo tako katoličani kot pravoslavci. Naj zasije luč miru po Sveti deželi in vsem svetu. Kristus je vstal – te besede zajemajo ves pomen našega obstoja, saj nismo ustvarjeni za smrt, ampak za življenje," je še sporočil na spletu.

Na veliko noč se je srečal z JD Vanceom

Frančišek je v Vatikanu nazadnje sprejel ameriškega podpredsednika ZDA JD Vancea. Srečala sta se le za nekaj minut, med tem pa sta si izmenjala velikonočna voščila, so včeraj sporočili iz Vatikana. "Vem, da se ne počutite najbolje, a lepo vas je videti boljšega zdravja," naj bi Vance dejal papežu. "Hvala, da ste me sprejeli."