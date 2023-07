Kako vroče je prevroče za naše telo?

Povsod po svetu se soočamo z neverjetno visokimi temperaturami, ki so skoraj previsoke, da bi zdržali na žgočem soncu. A kolikšna temperatura je dejansko previsoka za človeško telo? Strokovnjaki so ugotovili, da ima človeško telo "zgornjo kritično temperaturo" med 40 in 50 stopinjami Celzija, kar je meja, pri kateri lahko pride do motenj v delovanju telesa, če je presežena.

Evropa je prejšnji mesec zabeležila najbolj vroč junij od začetka meritev, vročine pa se ne ustavijo tukaj. Do konca poletja namreč lahko pričakujemo še višje temperature. Koliko vročine pa sploh lahko naše telo prenese? V skladu z nedavno študijo, ki so jo objavili raziskovalci z Univerze Roehampton v Londonu, ima človeško telo "zgornjo kritično temperaturo", ki jo lahko varno prenese, med 40 in 50 stopinjami Celzija. Ko telo doseže to temperaturo, doživi "vročinski stres", ki povzroča zmedenost, slabost, omotico, glavobol in omedlevico. Že samo gibanje na prostem na izjemno vroč dan je lahko dovolj, da pride do vročinske izčrpanosti ali vročinske kapi.

icon-expand Evropa se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja FOTO: Shutterstock

Rezultati študije ponujajo ključne informacije za zaščito v času, ko se naš planet, zlasti pa evropska celina, sooča z rekordnimi temperaturami. "Temperature v Evropi so se v zadnjih nekaj desetletjih v primerjavi s predindustrijskimi razmerami povečale za približno dve stopinji, kar je približno dvakrat več od svetovnega povprečja," je za Euronews Next povedal Matthew Patterson, podoktorski asistent za podnebno fiziko na Univerzi v Oxfordu. "Evropa je res vroča točka za podnebne spremembe in povečanje vročinskih ekstremov. Opazili smo povečanje pogostosti in intenzivnosti vročinskih ekstremov, zaradi tega trenda segrevanja pa vsako leto beležimo vse več temperaturnih rekordov. To se bo nadaljevalo tudi v prihodnosti, saj še naprej izpuščamo toplogredne pline." Kako so strokovnjaki ugotovili mejno telesno temperaturo? "Kar smo zabeležili, je bilo povečanje hitrosti presnove," je profesor Lewis Halsey, raziskovalec na šoli School of life and health sciences na Univerzi Roehampton v Londonu povedal o poskusu, ki so ga leta 2021 izvedli na štirih moških in treh ženskah. Hitrost presnove meri, koliko energije človeško telo porabi za nadaljnje delo.

icon-expand Vročinski val v Španiji FOTO: AP

Ko je zunaj vroče, ima naše telo različne načine, da se ohladi in zniža svojo notranjo temperaturo, vključno s potenjem in odplaknitvijo krvi na periferiji, v bližini kože. Halsey in njegovi sodelavci so ugotovili, da se, ko je zunaj vroče, poveča tudi hitrost presnove, kar poviša telesno temperaturo. Toda telo se lahko segreje toliko, da začne delovati nepravilno. Kako vroče je prevroče? Halsey pravi, da je "vsak človek drugačen" in da se lahko odziv ljudi na vročino zelo razlikuje glede na njihovo starost, spol in obstoječa zdravstvena stanja. "Pri nekaterih ljudeh se hitrost presnove pri 40 stopinjah ni povečala, pri 50 stopinjah pa se je," je dejal. "Telo se zelo trudi, da bi branilo svojo osnovno temperaturo, in ne mara, da se ta spreminja. Če se zviša za eno ali dve stopinji, to realno pri večini ljudi ne povzroči škode," je dejal Halsey. "Pri nekaterih maratoncih so zabeležili temperaturo 42 stopinj, kar je posledica teka v vročem okolju." Toda tudi maratonski tekači začnejo trpeti pri temperaturi 44 stopinj, je dejal Halsey, drugi pa niso tako odporni. Dojenčki in starejši so med najbolj ranljivimi kategorijami za ekstremno vročino, saj se kardiovaskularni sistem obeh ne odziva dobro na visoke temperature.

Kaj se zgodi, ko se telo preveč segreje? Halsey je dejal, da se pri pregrevanju telesa zgodi več stvari, saj lahko ekstremna vročina povzroči, da se vaša temperatura dvigne do te mere, da povzroči nevaren učinek, ki lahko privede do zdravstvenih težav in celo smrti. "Telesne beljakovine prenehajo delovati, živčni impulzi pa ne delujejo tako dobro. Živčni sistem je manj učinkovit, to pa je sestavni del telesa. To bi začelo vplivati na srce, saj je srce mišica sama po sebi," je pojasnil. "Če to povzroči aritmijo in srce ne črpa krvi po telesu tako učinkovito, ker ni 'sinhronizirano', bi to lahko povzročilo nizko raven kisika. Če raven kisika v možganih ni zagotovljena, ste v resnih težavah."

icon-expand Vročinski val FOTO: Shutterstock

Po besedah Halseyja, ki s svojo ekipo že pripravlja nadaljnje raziskave, študija "ustvarja sliko o tem, kako se telo odziva na toplotni stres, kako prilagodljivo je lahko, kakšne so meje teh prilagoditev in kako različni so odzivi med posamezniki". "V svetu, ki se segreva, je to znanje še bolj dragoceno," je dejal.