Kako zaskrbljujoč je izbruh ebole v DR Kongo?

Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je zaskrbljujoč. FOTO: AP

Da gre za kritičen trenutek v izbruhu, ko ni gotovosti, kako daleč se je virus že razširil, piše BBC. Okuženih naj bi bilo že 250 ljudi, 80 jih je umrlo. Večina izbruhov ebole je običajno manjših, a strokovnjake še zmeraj preganja obsežen izbruh med leti 2014 in 2016, ko se je v zahodni Afriki okužilo kar 28.600 ljudi. Izredne razmere mednarodnega pomena na področju javnega zdravja, ki jih je nedavno razglasila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), sicer še ne pomenijo, da smo v zgodnjih fazah pandemije, podobne covidu.

Tveganje, ki ga ebola predstavlja za svet, ostaja majhno. Med obsežnim izbruhom v letih 2014–2016 so bili denimo v Združenem kraljestvu le trije primeri okužbe – vsi so bili zdravstveni delavci, ki so prostovoljno priskočili na pomoč, poroča britanski medij. "So pa razmere dovolj kompleksne, da zahtevajo mednarodno usklajevanje," o razglasitvi WHO pravi Amanda Rojek z Inštituta za pandemične znanosti na Univerzi v Oxfordu. Navsezadnje še vedno obstaja velika grožnja za sosednje države, kot so Uganda, Južni Sudan in Ruanda, ki zaradi tesnih trgovinskih in potovalnih povezav veljajo za visoko tvegane. V Ugandi so okužbo z virusom že potrdili pri dveh osebah, ena od teh je umrla.

Zaposleni v bolnišnici CBCA Virunga preverja temperaturo obiskovalke, preden ji dovoli vstop v bolnišnico. V Gomi, ki jo nadzoruje oborožena skupina M23, so poročali o prvem primeru okužbe z virusom ebole. FOTO: Profimedia

Čeprav redka, je ebola huda in smrtonosna bolezen. Virusi ebole so prisotni pri živalih, predvsem sadnih netopirjih, v kolikor pridejo v tesen stik z njimi, pa se lahko okužijo tudi ljudje. Tokratni izbruh je povzročil sev bundibugyo – eden od treh, ki povzročajo večje izbruhe, ki pa je še vedno precej neznan. Bundibugyo je doslej povzročil 'le' dva izbruha – leta 2007 in 2012, ko je umrlo približno 30 odstotkov okuženih. Za razliko od drugih sevov, zanj ni odobrenih cepiv ali zdravil (obstajajo le eksperimentalna).

Po podatkih, ki jih je v soboto objavila zdravstvena agencija Afriške unije (CDC za Afriko), je bilo ob 336 domnevnih primerih okužbe zabeleženih tudi 88 smrtnih primerov, ki jih je najverjetneje povzročil virus. Ker se žarišče izbruha nahaja na težko dostopnem vojnem območju, je bilo v laboratorijih testiranih le malo vzorcev, številke pa večinoma temeljijo na domnevnih primerih.

Tudi testi za potrditev okužbe niso povsem zanesljivi. V začetku izbruha so testiranja namreč kazala negativne rezultate na okužbo z ebolo, šele bolj sofisticirana laboratorijska preverjanja so potrdila, da gre za omenjeni sev. Soočanje s sevom bundibugyo je po besedah profesorice Trudie Lang z Univerze v Oxfordu "ena najpomembnejših skrbi" v tem izbruhu. Simptomi se namreč lahko pokažejo šele v treh tednih po okužbi. Sprva so podobni gripi – vročina, glavobol in utrujenost. Ko bolezen napreduje, se pojavita bruhanje in driska, pri nekaterih bolnikih tudi notranje krvavitve in odpoved različnih organov. Ker zdravil, ki bi delovala izključno na ta sev, ni, zdravljenje temelji na optimizirani podporni oskrbi – obladovanju bolečine, drugih okužb, zadostnem vnosu tekočin in hranil. Tovrstna zgodnja oskrba izboljša možnosti preživetja. Ebola se širi preko telesnih tekočin, kot sta bruhanje in kri, oseba pa je običajno kužna, ko se že pojavijo simptomi. Prvi znani primer tokratnega izbruha so potrdili pri medicinski sestri, kjer so se simptomi pokazali 24. aprila. Šele tri tedne zatem so pristojni potrdili izbruh. "Virus se je širil že več tednov, izbruh so potrdili zelo pozno, kar je zaskrbljujoče," je dejala Anne Cori z Imperial Collegea v Londonu. "To pomeni, da so zdravstveni delavci v zaostanku pri zaustavitvi širjenja, ki po mnenju WHO kaže na potencialno veliko večji izbruh, kot ga trenutno zaznavajo," dodaja.

V največjem izbruhu ebole se je okužilo skoraj 30.000 oseb. FOTO: Profimedia