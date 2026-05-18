Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kako zaskrbljujoč je izbruh ebole v DR Kongo?

Kinšasa, 18. 05. 2026 08.56 pred 1 uro 4 min branja 14

Avtor:
Ti.Š.
V največjem izbruhu ebole se je okužilo skoraj 30.000 oseb.

Zelo nevaren in smrtonosen sev ebole se že tedne skorajda neopazno širi v delu sveta, kjer državljanska vojna še dodatno otežuje obladovanje virusa. Gre za redek sev, za katerega ni cepiva, in ki ubije približno tretjino okuženih. Izredne razmere mednarodnega pomena na področju javnega zdravja, ki jih je nedavno razglasila Svetovna zdravstvena organizacija, sicer še ne pomenijo, da smo v zgodnjih fazah pandemije, podobne covidu.

Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je zaskrbljujoč.
Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je zaskrbljujoč.
FOTO: AP

Da gre za kritičen trenutek v izbruhu, ko ni gotovosti, kako daleč se je virus že razširil, piše BBC. Okuženih naj bi bilo že 250 ljudi, 80 jih je umrlo.

Večina izbruhov ebole je običajno manjših, a strokovnjake še zmeraj preganja obsežen izbruh med leti 2014 in 2016, ko se je v zahodni Afriki okužilo kar 28.600 ljudi.

Izredne razmere mednarodnega pomena na področju javnega zdravja, ki jih je nedavno razglasila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), sicer še ne pomenijo, da smo v zgodnjih fazah pandemije, podobne covidu.

Preberi še Izbruh ebole: WHO razglasil izredne razmere mednarodnega pomena

Tveganje, ki ga ebola predstavlja za svet, ostaja majhno. Med obsežnim izbruhom v letih 2014–2016 so bili denimo v Združenem kraljestvu le trije primeri okužbe – vsi so bili zdravstveni delavci, ki so prostovoljno priskočili na pomoč, poroča britanski medij.

"So pa razmere dovolj kompleksne, da zahtevajo mednarodno usklajevanje," o razglasitvi WHO pravi Amanda Rojek z Inštituta za pandemične znanosti na Univerzi v Oxfordu. Navsezadnje še vedno obstaja velika grožnja za sosednje države, kot so Uganda, Južni Sudan in Ruanda, ki zaradi tesnih trgovinskih in potovalnih povezav veljajo za visoko tvegane. V Ugandi so okužbo z virusom že potrdili pri dveh osebah, ena od teh je umrla.

Zaposleni v bolnišnici CBCA Virunga preverja temperaturo obiskovalke, preden ji dovoli vstop v bolnišnico. V Gomi, ki jo nadzoruje oborožena skupina M23, so poročali o prvem primeru okužbe z virusom ebole.
Zaposleni v bolnišnici CBCA Virunga preverja temperaturo obiskovalke, preden ji dovoli vstop v bolnišnico. V Gomi, ki jo nadzoruje oborožena skupina M23, so poročali o prvem primeru okužbe z virusom ebole.
FOTO: Profimedia

Čeprav redka, je ebola huda in smrtonosna bolezen. Virusi ebole so prisotni pri živalih, predvsem sadnih netopirjih, v kolikor pridejo v tesen stik z njimi, pa se lahko okužijo tudi ljudje. Tokratni izbruh je povzročil sev bundibugyo – eden od treh, ki povzročajo večje izbruhe, ki pa je še vedno precej neznan. Bundibugyo je doslej povzročil 'le' dva izbruha – leta 2007 in 2012, ko je umrlo približno 30 odstotkov okuženih. Za razliko od drugih sevov, zanj ni odobrenih cepiv ali zdravil (obstajajo le eksperimentalna).

Po podatkih, ki jih je v soboto objavila zdravstvena agencija Afriške unije (CDC za Afriko), je bilo ob 336 domnevnih primerih okužbe zabeleženih tudi 88 smrtnih primerov, ki jih je najverjetneje povzročil virus. Ker se žarišče izbruha nahaja na težko dostopnem vojnem območju, je bilo v laboratorijih testiranih le malo vzorcev, številke pa večinoma temeljijo na domnevnih primerih.

Tudi testi za potrditev okužbe niso povsem zanesljivi. V začetku izbruha so testiranja namreč kazala negativne rezultate na okužbo z ebolo, šele bolj sofisticirana laboratorijska preverjanja so potrdila, da gre za omenjeni sev.

Soočanje s sevom bundibugyo je po besedah profesorice Trudie Lang z Univerze v Oxfordu "ena najpomembnejših skrbi" v tem izbruhu. Simptomi se namreč lahko pokažejo šele v treh tednih po okužbi. Sprva so podobni gripi – vročina, glavobol in utrujenost. Ko bolezen napreduje, se pojavita bruhanje in driska, pri nekaterih bolnikih tudi notranje krvavitve in odpoved različnih organov.

Ker zdravil, ki bi delovala izključno na ta sev, ni, zdravljenje temelji na optimizirani podporni oskrbi – obladovanju bolečine, drugih okužb, zadostnem vnosu tekočin in hranil. Tovrstna zgodnja oskrba izboljša možnosti preživetja.

Ebola se širi preko telesnih tekočin, kot sta bruhanje in kri, oseba pa je običajno kužna, ko se že pojavijo simptomi. Prvi znani primer tokratnega izbruha so potrdili pri medicinski sestri, kjer so se simptomi pokazali 24. aprila. Šele tri tedne zatem so pristojni potrdili izbruh. "Virus se je širil že več tednov, izbruh so potrdili zelo pozno, kar je zaskrbljujoče," je dejala Anne Cori z Imperial Collegea v Londonu. "To pomeni, da so zdravstveni delavci v zaostanku pri zaustavitvi širjenja, ki po mnenju WHO kaže na potencialno veliko večji izbruh, kot ga trenutno zaznavajo," dodaja.

V največjem izbruhu ebole se je okužilo skoraj 30.000 oseb.
V največjem izbruhu ebole se je okužilo skoraj 30.000 oseb.
FOTO: Profimedia

Glavna metoda bo v Demokratični republiki Kongo zdaj tako hitro ugotavljanje, kdo je že okužen in na koga je virus morda prenesel. Prizadevali si bodo tudi za preprečevanje širjenja ebole preko bolnišnic in drugih zdravstvenih centrov, ki paciente obravnavajo v času, ko so najbolj kužni. Prav tako bodo zagotovili varnost pri pokopu okuženih umrlih.

Kar pa bo po mnenju Langove precejšen izziv – zaradi števila že okuženih ter same lokacije izbruha. Žarišče je namreč v delu DR Kongo, ki ga še posebej razdira notranji konflikt. V tem delu države je iz svojih domov razseljenih namreč že več kot 250.000 ljudi. "Mnoga prizadeta območja so rudarska mesta z zelo mobilnim prebivalstvom. To povečuje tveganje, saj se ljudje premikajo med skupnostmi in čez meje," pravi Langova.

Na srečo pa ima država že izkušnje z obvladovanjem izbruhov ebole. "Odziv danes je bistveno boljši kot pred desetletjem," pravi Daniela Manno z Londonske šole za higieno in tropsko medicino. Ali bo ta izbruh mogoče hitro omejiti ali pa se bo ponovil scenarij izpred dobrega desetletjega, je odvisno od odziva zdaj, še poudarja.

ebola virus Kongo širjenje

Nov posnetek: potnik v letalu posnel trenutek nesreče

Iz ruševih rešili 91-letnika, dve osebi umrli

24ur.com Izbruh ebole: WHO razglasil izredne razmere mednarodnega pomena
24ur.com WHO svari pred širjenjem ebole v Kongu
24ur.com Po Ugandi se hitro širi ebola, okuženi tudi šolarji
24ur.com Gana potrdila prva dva primera smrtonosnega virusa marburg
24ur.com Prvi izbruh ebole v Gvineji po letu 2016 terjal štiri življenja
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Peni Stojanović
18. 05. 2026 10.15
to sam napalm zazgat vse skupi ni druge resitve
Odgovori
0 0
Animal_Pump
18. 05. 2026 10.14
Ne se bat...ne bodo vas pocepili..itak ni cepiva proti tej vrsti ebole. Aja..pa tisti, ki pravijo, da tega ni. Ko enkrat krvaviš iz vseh odprtin...pol se začneš mogoče zavedat, da nekaj pa je na tem. Sicer se pa ne prenaša po zraku. Ne okrog na ta območja bezljat...pa bo vse uredu.
Odgovori
0 0
royayers
18. 05. 2026 10.11
dokler pred mikofon ne stopi jekleni kaco, sem miren.
Odgovori
0 0
Buča hokaido
18. 05. 2026 10.11
Bom še tukaj napisala, kar sem že pod drugim naslovom. Zjutraj sem poslušala na Sat1 nemškega virologa, ki pravi, da cepiva ni, prav tako ga ni za tisti sev Hantavirusa, za katerega pravijo, da cepivo je. Dotaknil se je tudi covida in pravi, da so ljudje po cepljenju umirali, ker se ni preverjalo, katere kronične bolezni ima nekdo. Ljudje so se pa postavljali v vrsto za cepivo, kot da bodo dobili sirup za kašelj.
Odgovori
0 0
Con-vid 1984
18. 05. 2026 10.07
mRNA nanotech vam lahko tiktak naštancajo, samo to ni cepivo.
Odgovori
+1
1 0
Juzles Iters
18. 05. 2026 10.07
Delajo depopulacijo v Afriki kot tudi drugod po svetu, vse v skladu z doktrino dokumentov UN, WEF, agende 21 in 2030...
Odgovori
+1
1 0
Yon Dan
18. 05. 2026 10.06
Spet strašenje. Kot hanta virus. Pri iskrcavanju iz ladje so bili v skafandrih, snemalna ekipa brez vsega, na uradnih posnetkih se tega ni videlo. Pokvarjenci.
Odgovori
+1
1 0
18. 05. 2026 09.53
cepivo seveda je, samo na vse. Covid prevarantom gre na živce, da se cel svet norca dela iz njih in bodo sedaj udarili po folku z najmočnejšim orožjem.
Odgovori
+0
2 2
kantor
18. 05. 2026 09.49
Pejmo se mal hecat...hehehe
Odgovori
+0
1 1
mojito88521
18. 05. 2026 09.47
Ne skrbi me ebola. Ne bo vam uspelo s strašenjem.
Odgovori
-1
2 3
Čombe
18. 05. 2026 09.58
pomoje če bi jo ti fasal si prvi v vrsti za injekcijo ;)
Odgovori
+1
2 1
Buča hokaido
18. 05. 2026 10.03
Kaj ti bo cepivo, ko že enkrat zboliš?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Slovenska vplivnica prvič postala mamica
Imate enega otroka raje kot drugega?
Imate enega otroka raje kot drugega?
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
zadovoljna
Portal
To je pričeska, o kateri govori ves internet
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
Njegovo srce je osvojila 26 let mlajša italijanska igralka
Njegovo srce je osvojila 26 let mlajša italijanska igralka
vizita
Portal
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
Skrivnost dolgega življenja: skodelica kave in pest borovnic?
Skrivnost dolgega življenja: skodelica kave in pest borovnic?
Priljubljeno sladilo, ki lahko ogrozi vaše ožilje
Priljubljeno sladilo, ki lahko ogrozi vaše ožilje
Kaj morate vedeti o eboli
Kaj morate vedeti o eboli
cekin
Portal
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Kako do 70 odstotkov nižjega računa za elektriko
Kako do 70 odstotkov nižjega računa za elektriko
moskisvet
Portal
Stojan Auer žaluje: "Bila si biser mojega življenja"
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
dominvrt
Portal
Kako razmnožiti drevo denarja iz potaknjencev
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
okusno
Portal
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
voyo
Portal
Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kmetija
Kmetija
Rocketman
Rocketman
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713