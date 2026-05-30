Kje v Istri je morje najbolj čisto? Prvi rezultati meritev

V Istrski županiji se je začelo izvajanje Programa spremljanja kakovosti kopalnega morja. Morje na podlagi rezultatov mikrobioloških kazalnikov razvrstijo kot odlično, dobro ali zadovoljivo. Prvo vzorčenje so izvedli med 19. in 25. majem na skupno 222 merilnih točkah na plažah od Savudrije do Brestove, poroča Glas Istre.
Glede na rezultate posameznih meritev so odlično kakovost morja zabeležili na 216 merilnih mestih oziroma v 97,3 odstotka vzorcev.
Dobro kakovost so ugotovili na štirih merilnih mestih oziroma v 0,9 odstotka vzorcev, in sicer v Barbarigi pri Vodnjanu, na otroškem igrišču v Fažani ter v marini v Raši.
Zgolj zadovoljivo kakovost morja pa so zabeležili na dveh merilnih mestih oziroma v 1,8 odstotka vzorcev na lokacijah v Rovinju – pri kampu Amarin (na pomolu in peščeni plaži).
V vzorcih morja se analizirajo črevesni enterokoki in Escherichia coli, mikrobiološki kazalniki onesnaženja. Med vzorčenjem se beležijo tudi meteorološke razmere, temperatura in slanost morja ter morebitno vidno onesnaženje. Med vzorčenjem se je temperatura morja gibala od 17 do 22,2 stopinje Celzija, temperatura zraka pa od 15 do 28 stopinj.
