'Kakršnakoli potencialna škoda elektrarni Zaporožje bi pomenila samomor'

Generalni sekretar Združenih narodov António Guterres in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan sta se v Ukrajini sestala s tamkajšnjim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Trojica je Rusijo pozvala, naj se umakne iz območja jedrske elektrarne Zaporožje, a Moskva je njihov poziv zavrnila. Ta umik bi namreč po mnenju Rusije "elektrarno naredil še bolj ranljivo". Moskvo so ob tem obtožili, da elektrarno Zaporožje spreminja v vojaško bazo.

Jedrsko elektrarno Zaporožje v jugovzhodni Ukrajini so Rusi zavzeli marca, trenutno pa pod ruskim nadzorom z njo upravljajo Ukrajinci. Delavci v tovarni so pričeli opozarjati na napete razmere. "V zadnjih dveh tednih je elektrarna postala stalna tarča vojaških napadov. Kar se dogaja je strašno," so dejali.

icon-expand Jedrska elektrarna Zaporožje je največja jedrska elektrarna v Evropi. FOTO: Adobe Stock

Rusijo so zato vsi trije predstavniki - ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in generalni sekretar Združenih narodov António Guterres - pozvali k demilitarizaciji - v nasprotnem primeru bi lahko prišlo do nuklearne katastrofe, poroča BBC. Trije od štirih napajalnih vodov, ki povezujejo elektrarno z ukrajinskim nacionalnim omrežjem, so bili zaradi granatiranja poškodovani, ukrajinski jedrski regulator pa je opozoril, da bi popolna izguba oskrbe z električno energijo pomenila, da se bo "jedrsko gorivo začelo topiti, kar bo povzročilo izpust radioaktivnih snovi okolju".

icon-expand António Guterres, Volodimir Zelenski in Recep Tayyip Erdogan so si po srečanju v Lvivu segli v roke. FOTO: AP

Zato je na četrtkovem srečanju ukrajinski predsednik kritiziral "namerne ruske napade na jedrsko elektrarno" in Guterresa pozval, naj zagotovi demilitarizacijo največje evropske jedrske elektrarne. Ta je ob tem dejal, da bi "kakršnakoli potencialna škoda elektrarni Zaporožje pomenila samomor," in Rusijo opozoril, da elektrarne ne sme izrabljati v vojaške namene. Svojo zaskrbljenost je izrazil tudi Erdogan. Skrbi ga, da bi se na območju Zaporožja ponovil "še en Černobil".