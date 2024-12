Kakšen bo božič kraljeve družine?

V Britaniji je ena od najstarejših decembrskih tradicij medijsko spremljanje vsakega koraka, ki ga v predbožičnem času in na božični dan naredijo monarh in člani kraljeve družine. Kje so, kdo vse je zraven, koga ni, in zakaj ne. Tudi letos ni nič drugače, čeprav ima po besedah prestolonaslednika Williama kraljeva družine za seboj verjetno najbolj težko leto. Zaradi bolezni kralja in valižanske princese.