Kakšen bo načrt za odpravo odvisnosti od ruske energije?

Komisija predlaga oblikovanje načrta za okrepitev odpornosti energetskega sistema EU, ki bo temeljil na dveh stebrih. Prvi steber je diverzifikacija dobav plina, in sicer z večjim uvozom utekočinjenega zemeljskega plina in plina prek plinovodov od neruskih dobaviteljev. Prvi steber bi vključeval tudi večjo proizvodnjo in uvoz biometana ter obnovljivega vodika, je že v začetku marca sporočila komisija.