'Slaba diplomatka' Liz Truss in njen odnos z Unijo

Liz Truss je v ponedeljek svojo zmago s samozavestnim prihodom v dvorano razglasila, še preden so bili znani uradni rezultati glasovanja. Tudi ankete so napovedovale, da se bo na Downing Street 10 vselila Trussova, a da je prava izbira, marsikdo tudi dvomi. Zanjo je glasovalo le 41,7 odstotka njenih strankarskih kolegov. Za primer – Johnson , ki prav tako ni užival velike podpore, je leta 2019 osvojil 51,3 odstotka podpore parlamentarne stranke, poroča Sky news.

Strastna zagovornica brexita, ki Unije v svojih načrtih skorajda ne omenja

Tako kot Johnson je tudi Trussova strastna zagovornica brexita, zato se sklepa, da se bodo nemirni odnosi med Otokom in Unijo nadaljevali. A še preden se je Liz podala na kampanjo za predsednico vlade, je kot zunanja ministrica začela zaostrovati razmere, saj je že pred napovedjo kandidature močno podprla predloga zakona o protokolu za Severno Irsko, ki območje ohranja znotraj evropskega trga za blago in preprečuje trdno mejo med Severno Irsko in Irsko, ki je članica Unije. S tem bi lahko prekršila mednarodne zakone.

Ob podprtju predloga pod Johnsonom so bili mnogi kritični, predvsem njegova predhodnica Thersa May, saj da naj bi zmanjšal ugled Velike Britanije v Evropi. "To bi lahko sprožilo trgovinsko vojno in poslabšalo že tako napete odnose med Združenim kraljestvom in EU," je v analizi politike konservativnih kandidatov zapisal raziskovalec in mislec Anand Menon. Tudi severnoirski sindikalisti se ne strinjajo s protokolom, za čas njegove veljave so zavrnili sodelovanje z britansko vlado.