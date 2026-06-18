Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina
Zgodba se razvija

Starša dečka, ki je na šoli izvedel pokol, obsojena na več let zapora

Beograd, 18. 06. 2026 08.51 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Izredna novica

Starša dečka, ki je maja 2023 na srbski osnovni šoli izvedel strelski pokol, v katerem je ubil 10 oseb, gresta v zapor. Višje sodišče v Beogradu je očeta Vladimirja Kecmanovića obsodilo na 14 let in pol zapora, mamo Miljano Kecmanović pa na dve leti in 11 mesecev.

Višje sodišče v Beogradu je razglasilo kazen za starša dečka, ki je 3. maja 2023 na osnovni šoli Vladislava Ribnikarja izvedel strelski napad, v katerem je ubil devet učencev in šolskega hišnika. Kot poročajo srbski mediji, sta oba starša dobila večletno zaporno kazen.

Nova.rs piše, da je bil oče najstnika Vladimir Kecmanović obsojen na 14 let in pol zapora, kar je nekoliko nižja kazen, kot jo je zanj predlagalo tožilstvo. To je namreč na sodišču zahtevalo 14 let in 11 mesecev zapora.

Prav tako je nekoliko nižjo kazen dobila tudi mati dečka Miljana Kecmanović, ki je streljal, in sicer so jo obsodili na dve leti in 11 mesecev zapora, namesto na predlagana tri leta zaporne kazni.

Množica žalujočih v Beogradu, kjer polagajo cvetje in prižigajo sveče.
Množica žalujočih v Beogradu, kjer polagajo cvetje in prižigajo sveče.
FOTO: AP

S tem so praktično ponovili prvostopenjsko sodbo (oče je bil takrat obsojen na 14 let in pol zapora, mama pa na tri leta), ki jo je pritožbeno sodišče v Beogradu kasneje razveljavilo. Oče je bil takrat obsojen zaradi zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe ter hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost, mama pa zaradi kaznivega dejanja zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe.

Obramba skušala doseči oprostitev

Obramba je sicer na sodišču želela doseči oprostilno sodbo. Trdijo namreč, da navedbe obtožnice niso dokazane, da torej ni dokazov, da bi obtoženi storili očitana kazniva dejanja.

Na zadnjem sojenju so zaključne besede podali odvetniki žrtev in žrtve, družine umorjenih. Čeprav se zavedajo, da se v preteklost ne morejo vrniti, pa se strinjajo, da so tako deček, ki je streljal, kot njegova starša krivi, zato bi jih morali obsoditi.

Kecmanović pa je v svojem zaključnem govoru dejal, da bo breme tragedije nosil do konca svojega življenja, pri čemer je ponovil, da sta bila s soprogo skrbna starša in da ne ve, kako se je zločin lahko zgodil.

Preberi še Mami najstnika, ki je streljal na beograjski šoli, zasegli avtomobil

Deček, ki v času kaznivega dejanja še ni bil star 14 let in zato ni bil kazensko odgovoren, je učence in hišnika ustrelil z dvema očetovima pištolama. Orožje je iz sefa vzel dva dni prej, ju skril v nahrbtnik, nato pa 3. maja 2023 odšel v šolo in med prvo uro pouka ubil deset oseb, ranil pa še pet učencev in učiteljico zgodovine.

srbija streljanje

Hajdinjak po kritikah Rutteja: Dva odstotka za obrambo že do konca leta

Poročilo o podmornici Titan: opozorila ignorirali, nadzora skoraj ni bilo

24ur.com Očetu več kot 14, mami tri leta zapora. Starši žrtev bi želeli strožjo kazen
24ur.com Za očeta 13-letnika odredili 30-dnevni pripor
24ur.com Igralec Moamer Kasumović obsojen na zaporno kazen zaradi napada na mladoletnika
24ur.com Očetu 13-letnika, ki je moril v Beogradu, podaljšali pripor
24ur.com Strelski pohod na beograjski šoli: starša bi lahko šla za več let v zapor
24ur.com Šubicu pogojna kazen
24ur.com Očetu 13-letnega strelca v beograjski osnovni šoli podaljšali pripor
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
bibaleze
Portal
Ko je zanosila pri 16, so ji napovedovali propad
Zakaj dojenček ne sme piti kravjega mleka v prvem letu življenja
Zakaj dojenček ne sme piti kravjega mleka v prvem letu življenja
Očetje tudi jokajo: čustvena plat, o kateri se premalo govori
Očetje tudi jokajo: čustvena plat, o kateri se premalo govori
Skupaj sta od leta 2012, danes pa sta starša štirih sinov
Skupaj sta od leta 2012, danes pa sta starša štirih sinov
zadovoljna
Portal
V tem trenutku je vedela, da je konec
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, ribe bodo deležne naklonjenosti
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, ribe bodo deležne naklonjenosti
Obnorela oboževalce – dostopen videz in čevlji, ki jih želimo imeti vse
Obnorela oboževalce – dostopen videz in čevlji, ki jih želimo imeti vse
Modni kos, ki ga na poletne večere nosijo vse Slovenke
Modni kos, ki ga na poletne večere nosijo vse Slovenke
vizita
Portal
Zakaj je pomembno, da greste zjutraj na stranišče
Priljubljena igralka spregovorila o bitki, za katero ni vedel nihče
Priljubljena igralka spregovorila o bitki, za katero ni vedel nihče
Mlad gasilec skoraj umrl v eksploziji in končal v komi: 'Bilo je kot poletno popoldne'
Mlad gasilec skoraj umrl v eksploziji in končal v komi: 'Bilo je kot poletno popoldne'
Zakaj se poleti poveča tveganje za srčni infarkt
Zakaj se poleti poveča tveganje za srčni infarkt
cekin
Portal
Ko strokovnjak postane vodja - je res tako enostavno?
S to veščino si lahko povečate prihodke za kar 50 odstotkov
S to veščino si lahko povečate prihodke za kar 50 odstotkov
Dopust si lahko privoščite – če poznate ta pravila
Dopust si lahko privoščite – če poznate ta pravila
OECD nad obvezno božičnico. Bodo delavci ostali brez zimskega regresa?
OECD nad obvezno božičnico. Bodo delavci ostali brez zimskega regresa?
moskisvet
Portal
Tragičen konec nekdanje otroške zvezdnice: zaslovela je v kultni grozljivki, umrla pa pri komaj 35 letih
Sosedski spor zaradi smrdljivih rib postal spletna senzacija
Sosedski spor zaradi smrdljivih rib postal spletna senzacija
Vroča Brazilka navdušila: z zastavo v roki razvnela oboževalce
Vroča Brazilka navdušila: z zastavo v roki razvnela oboževalce
Imate na telefonu katero od teh aplikacij? Takoj jo izbrišite!
Imate na telefonu katero od teh aplikacij? Takoj jo izbrišite!
dominvrt
Portal
Ste na vrtu opazili te kroglice? Strokovnjaki opozarjajo: ukrepajte takoj
Kako s folijo podaljšati svežino banan za cel teden
Kako s folijo podaljšati svežino banan za cel teden
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
okusno
Portal
Milijoni ogledov ne lažejo? Preizkusili smo najbolj vroč poletni recept
To sadje Slovenci poleti premalo izkoriščamo – in delamo veliko napako
To sadje Slovenci poleti premalo izkoriščamo – in delamo veliko napako
Morska pašta, ki jo boste pripravljali vse poletje
Morska pašta, ki jo boste pripravljali vse poletje
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
voyo
Portal
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Moje sonce
Moje sonce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763