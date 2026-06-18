Starša dečka, ki je na šoli izvedel pokol, obsojena na več let zapora

Višje sodišče v Beogradu je razglasilo kazen za starša dečka, ki je 3. maja 2023 na osnovni šoli Vladislava Ribnikarja izvedel strelski napad, v katerem je ubil devet učencev in šolskega hišnika. Kot poročajo srbski mediji, sta oba starša dobila večletno zaporno kazen. Nova.rs piše, da je bil oče najstnika Vladimir Kecmanović obsojen na 14 let in pol zapora, kar je nekoliko nižja kazen, kot jo je zanj predlagalo tožilstvo. To je namreč na sodišču zahtevalo 14 let in 11 mesecev zapora. Prav tako je nekoliko nižjo kazen dobila tudi mati dečka Miljana Kecmanović, ki je streljal, in sicer so jo obsodili na dve leti in 11 mesecev zapora, namesto na predlagana tri leta zaporne kazni.

Množica žalujočih v Beogradu, kjer polagajo cvetje in prižigajo sveče. FOTO: AP

S tem so praktično ponovili prvostopenjsko sodbo (oče je bil takrat obsojen na 14 let in pol zapora, mama pa na tri leta), ki jo je pritožbeno sodišče v Beogradu kasneje razveljavilo. Oče je bil takrat obsojen zaradi zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe ter hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost, mama pa zaradi kaznivega dejanja zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe.

Obramba skušala doseči oprostitev

Obramba je sicer na sodišču želela doseči oprostilno sodbo. Trdijo namreč, da navedbe obtožnice niso dokazane, da torej ni dokazov, da bi obtoženi storili očitana kazniva dejanja. Na zadnjem sojenju so zaključne besede podali odvetniki žrtev in žrtve, družine umorjenih. Čeprav se zavedajo, da se v preteklost ne morejo vrniti, pa se strinjajo, da so tako deček, ki je streljal, kot njegova starša krivi, zato bi jih morali obsoditi. Kecmanović pa je v svojem zaključnem govoru dejal, da bo breme tragedije nosil do konca svojega življenja, pri čemer je ponovil, da sta bila s soprogo skrbna starša in da ne ve, kako se je zločin lahko zgodil.