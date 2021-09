Pred novo sezono: tudi na smučiščih brez covidnih potrdil ne bo šlo

Prav tako bodo v gondolah nujne maske. A pozor, po začetku sezone v Avstriji hitri test že v prvi fazi ne bo več dovolj za vse tako imenovane apres-ski cone. Teh očitno ne bodo zapirali, pa četudi se Avstrija še danes ukvarja s tožbami, ki so jih nekateri sprožili po množičnih okužbah predvsem v Ischglu. "Prejšnjo zimo in to poletje nismo imeli okužb na žičniških napravah, tako da delamo dobro," še doda Kapeller. Še najbolj pa bi se smučanje zakompliciralo v tretjem stadiju, ko bi imeli v Avstriji več kot 400 polnih postelj v bolnišnicah z oddelki za intenzivno nego. Takrat bi za smuko morali izpolnjevati pogoj PCT, pri čemer bi za T zadostoval le test PCR, za vse komplekse ob smučiščih pa test ne bi bil več dovolj in bi imeli dostop zagotovljen le prebolevniki in precepljeni. Kapeller pravi, da so prepričani, da bodo našli dobre in praktične rešitve, ki bodo zlahka razumljive za vse.

Bolj negotova pa je medtem situacija v Italiji. Čeprav smučarje vabijo v decembrske Dolomite, italijanska vlada še ni dala črno na belo, da bo dovolila obratovanje žičnic z Evropskim digitalnim covidnim potrdilom.