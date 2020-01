Kakšna bo nova podoba evropskega parlamenta po brexitu?

Točno ob polnoči bo Združeno kraljestvo po 47 letih članstva in skoraj štirih letih priprav končno zapustilo Evropsko unijo.Preostalih 46 sedežev bo ostalo v rezervi za morebitne prihodnje rešitve. Nekatera imena so glede na nacionalna pravila že potrjena, druga pa so še v postopku potrjevanja. Nova razporeditev sedežev zagotavlja, da nobena država EU ne izgubi nobenega sedeža, nekatere pa pridobijo od enega do petih sedežev zaradi premajhne zastopanosti glede na demografske spremembe.

Več predstavnikov v parlamentu bodo imele Danska (+1), Estonija (+1), Irska (+2), Španija (+5), Francija (+5), Hrvaška (+1), Italija (+3), Nizozemska (+3), Avstrija (+1), Poljska (+1), Romunija (+1), Slovaška (+1), Finska (+1) in Švedska (+1). Slovenija bo ostala pri osmih poslancih.