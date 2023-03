Kakšna bo usoda e-skirojev? Podjetje Lime 'kupuje' podporo na referendumu

Električni skiroji na izposojo so postali seme spora Parižanov. Nekateri prebivalci namreč menijo, da so ta prevozna sredstva nevarna za pešce, da blokirajo pločnike, prav tako pa predstavljajo dodatno gnečo tudi na ulicah. Po tem, ko so ljudje končali z njihovo uporabo, so jih celo odvrgli v reko Seno.

V lanskem leti je po poročanju Euronewsa policija zabeležila več kot 400 nesreč z električnimi skiroji, ob tem je bilo poškodovanih 459 oseb.