Na Otoku preštevajo glasove volilnega četrtka. V Londonu so volili župana, v Angliji skoraj polovico lokalnih vlad, v Walesu in na Škotskem pa nova parlamenta. V žarišču pozornosti pa so škotske volitve, ker bi njihov izid utegnil sprožiti začetek razpada Združenega kraljestva: drug referendum o neodvisnosti.

icon-expand