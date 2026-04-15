Kakšna je vloga majhnih držav pri reševanju globalnih izzivov?

Obisk je prvi dvostranski obisk slovenskega predsednika na Islandiji po letu 2011, so v petek sporočili z urada predsednice. Islandija je bila sicer prva od zahodnih držav, ki je 19. decembra 1991 priznala samostojno Slovenijo.

Predsednica Nataša Pirc Musar se bo najprej sestala s kolegico Tomasdottir, kar bo njuno prvo srečanje v vlogi predsednic. Nato se bo udeležila kosila, ki ga njej v čast prireja islandska premierka Kristrun Mjöll Frostadottir, pozneje se bo odpravila v islandski parlament na pogovor z njegovo predsednico Torunn Sveinbjarnardottir.

Osrednje teme pogovorov bodo krepitev političnega in gospodarskega sodelovanja med državama, trajnostni razvoj, enakost spolov ter vloga majhnih držav pri reševanju globalnih izzivov. Beseda bo tekla tudi o aktualnih varnostnih vprašanjih, vključno z razmerami v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu.

Pirc Musar bo obisk sklenila z udeležbo na dogodku Pogum za skrb: Vodenje v spreminjajočem se svetu (The Courage to Care: Leadership in a Changing World). Na njem bosta s Tomasdottir z občinstvom med drugim razpravljali o voditeljstvu v času globalnih negotovosti in vlogi žensk v tem, pomenu dialoga in vplivu umetne inteligence na demokracijo, so napovedali v uradu predsednice.