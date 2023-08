Kakšna usoda čaka Wagner po smrti vodje? 'Posel se mora nadaljevati'

Po strmoglavljenju letala z Jevgenijem Prigožinom na krovu se postavlja vprašanje, kakšna usoda čaka skupino Wagner. Ruski plačanci izvajajo številne operacije v afriških državah in na Bližnjem vzhodu, ponekod nadzorujejo tudi rudnike zlata in naftna polja. Kdo bo prevzel njihove posle in ali smrt Prigožina pomeni konec za skupino Wagner?

Dan pred strmoglavljenjem letala, na katerem naj bi bil tudi Jevgenij Prigožin, je ruski uradnik obiskal Libijo, da bi zagotovil zaveznikom, da bodo borci skupine Wagner ostali v državi, a pod nadzorom Moskve, poroča Reuters. Na srečanju v Bengaziju je namreč namestnik ruskega obrambnega ministrstva Junus-Bek Jevkurov vodji samooklicane Libijske narodne vojske Khalifi Haftarju povedal, da bodo Wagnerjeve sile poročale novemu poveljniku. Obisk Jevkurova nakazuje, da bi se lahko ruski vpliv v Libiji morda še poglobil in razširil, namesto da bi se zmanjšal, je za Reuters ocenil libijski raziskovalec Jalel Harchaoui z inštituta Royal United Services. Vojaški sestanek je znak, da se Moskva ne namerava odpovedati globalni mreži, ki jo je zgradila skupina plačancev. Zdaj, ko naj bi bil Prigožin mrtev, visi na nitki usoda zapletenega, a donosnega spleta vojaških in drugih operacij skupine Wagner v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Skupina Wagner je vodila večje bitke v Ukrajini, se borila v državljanskih vojnah in uporih v Siriji, Libiji, Srednjeafriški republiki in Maliju, ob tem pa je prevzela tudi nadzor nad rudniki zlata in naftnimi polji. Zaradi zmožnosti delovanja v krajih, kjer Moskva ni uradno prisotna, je skupina Wagner neprecenljivo zunanjepolitično orodje Kremlja, poroča Reuters.

icon-expand Wagner v Afriki FOTO: AP

"Wagner je delujoče podjetje. Obstajajo pogodbe, to je posel, mora se nadaljevati," pravi ameriški raziskovalec John Lechner, ki sicer piše knjigo o Prigožinu. "Z vidika verodostojnosti bo Wagner skušal prikazati, da se stvari odvijajo normalno, da so še vedno partnerji," še meni. Po junijskem uporu je Prigožin okrepil svoja prizadevanja za povečanje prisotnosti skupine v Afriki. V ponedeljek je v videoposnetku, ki je nastal v neimenovani afriški državi, dejal: "Wagnerjev PMC dela Rusijo še večjo na vseh celinah, Afriko pa bolj svobodno." Kremelj naj bi ustanovil alternativna podjetja, ki bi prevzela Wagnerjeve posle, čeprav se zdi, da nobeno tega še ni sposobno izpeljati, piše Reuters. V državah, kjer Wagner deluje prek uradnega sporazuma z Moskvo, analitiki za zdaj sicer ne pričakujejo večjih sprememb. V Libiji je od leta 2019 pa do prekinitve ognja leto pozneje 2000 najetih Wagnerjevih borcev pomagalo Haftarjevi frakciji pri njegovem napadu na Tripoli. Po navedbah neodvisnih analitikov in organizacije Human Rights Watch so varovali tudi vojaške in naftne objekte.

icon-expand Wagner v Rostovu FOTO: Profimedia