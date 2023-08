Kakšne so cene v Rovinju, priljubljeni destinaciji Slovencev?

Morje, borovci, zvok škržatov in brezskrbne počitnice. Tako bi na kratko lahko opisali najljubšo poletno destinacijo Slovencev, Hrvaško. Bili smo že v Dalmaciji in na Krku ter preverjali, kako je s cenami, kakovostjo storitev in zadovoljstvom s poletno sezono, tako med turisti kot med turističnimi delavci. Tokrat smo se odpravili v Istro, natančneje v Rovinj. Mesto, ki po številu nočitev konkurira Dubrovniku, je sicer izjemno priljubljena destinacija, ki tudi v letu, ko naj bi zaradi visokih cen hrvaški turizem izgubil nekaj zagona, podira rekorde.