Kakšne so nove obveznosti za Booking?

Ponudniki različnih turističnih storitev, ki so svojo ponudbo oglaševali preko Bookinga, po novem niso več zavezani temu, da morajo najnižjo ceno storitev ponujati preko Bookingove platforme, ampak lahko različne ponudbe (vključno z boljšimi) ponujajo preko drugih kanalov, so danes sporočili z Evropske komisije.

Bruselj je Bookingovo matično podjetje Booking Holdings, ki ima sedež v ZDA, v skladu z aktom o digitalnih trgih maja označil za t. i. vratarja. Med vratarje sicer sodijo podjetja, ki imajo močan gospodarski položaj, pomembno vplivajo na notranji trg in so dejavna v več državah EU. Poleg tega imajo močno posredniško vlogo med poslovnimi in končnimi uporabniki.

Prav tako platforma ne sme uvesti drugih ukrepov, ki bi imele enak učinek kot konkurenčne klavzule. Kot so pojasnili v Evropski komisiji, to na primer pomeni, da Booking ne sme zvišati provizij ali odstraniti ponudb poslovnih uporabnikov s seznama, če na drugi spletni strani ponujajo drugačne cene, kot jih na Booking.com.

Poslovni uporabniki pa lahko po novem tudi prenesejo podatke, ki so jih ustvarili na platformi, na alternativne platforme. Po prepričanju komisije bo to hotelom in drugim ponudnikom potovalnih storitev omogočilo razvoj bolj inovativne in prilagojene ponudbe, s čimer bodo bolj konkurenčni na trgu.

"Do zdaj so morali številni hoteli in podjetja za najem v EU zagotoviti najboljše cene na platformi Booking. Po novem pa lahko podjetja v EU prosto oblikujejo cene in pogoje na katerem koli spletnem prodajnem kanalu, ki ga želijo uporabiti. To dokazuje, da je akt o digitalnih trgih pomembno orodje pri oblikovanju pravičnejših spletnih trgov in trgov, ki so bolj odprti za konkurenco," je prepričana evropska komisarka, pristojna za konkurenco, Margrethe Vestager.

Podjetje mora od danes Evropski komisiji posredovati poročila o skladnosti z novimi pravili. Če vratarji ne bodo upoštevali novih pravil, jih lahko doleti finančna kazen v višini 10 odstotkov vseh prihodkov preteklega finančnega leta.