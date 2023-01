Kakšne so prve izkušnje Hrvatov s prevzemom evra in vstopom v schengen?

Kaj vstop Hrvaške v Evropo brez meja in njihov prevzem evra pomeni za Slovence? Kako je prvi delovni dan z vsemi novostmi videti na Hrvaškem? Tam so se začele zimske počitnice, veliko Hrvatov se tako odpravlja v Slovenijo ali skozi njo na smučanje, kako se to pozna pri prehajanju mejnih točk? In kako poteka poslovanje z evri?

Naša novinarka se je s snemalcem odpravila na obisk k hrvaškim kolegom s hrvaškega RTL. Mejo sta prečkala na mejnem prehodu Obrežje, za kar prvič nista potrebovala potnega lista ali osebne izkaznice. Prav tako pa jima za pot ni bilo treba zamenjati denarja. Z naše strani proti Hrvaški je bila cesta skoraj prazna. Na postajališču pred mejo pa sta le ujela nekaj potnikov, ki vsi pozdravljajo vstop naše južne sosede v evrsko in schengensko območje. "Odlično, to je super, ker pomeni, da ni treba več čakati. Mejo samo prečkaš. To je najboljša stvar," je dejal eden izmed njih. Kot pove druga, so včasih na mejnih prehodih čakali tudi po več ur. "Zdaj je veliko enostavneje," doda. PREBERI ŠE Konec nadzora na meji s Hrvaško, pri sosedih bomo odslej plačevali z evri Po uri in nekaj minut vožnje sta prispela na Obrežje, ker pa se na mejnem prehodu vozniki ne smejo več ustavljati, skozi namreč poteka avtocesta z omejitvijo hitrosti, sta se s hrvaško kolegico dobila na viaduktu v bližini mejnega prehoda. Reportažo o vstopu Hrvaške v schengensko in evrsko območje za hrvaški RTL je pripravljala Leona Šiljeg. icon-expand Novinarka RTL FOTO: POP TV Na Hrvaškem drugi januar sicer ni dela prost dan, imajo pa šolarji počitnice, zato se je veliko Hrvatov odpravilo proti severu. "Na smučanje. Pravijo, da so prej zelo dolgo čakali, zdaj pa le prečkajo mejo. Nekateri so celo pozabili kupiti vinjete, ker so bili prehitro čez mejo," pove hrvaška novinarka. Medtem ko se je naša ekipa šele opravljala čez mejo, pa jo je kolegica že prečkala. "V resnici je bilo nenavadno. Brez zaustavljanja, samo gremo," je priznala. icon-expand Nekateri bankomati niso delovali FOTO: POP TV Pot čez mejo potrdi Leonine besede - nobenega ustavljanja, nobene kontrole. Naša ekipa se je ustavila šele v Samoboru, kjer sta za kavo potrebovala evre. Nekaj težav je sicer bilo z bankomati, a večina je omogočala dvig denarja. Tudi trgovine in lokali niso beležili večjih posebnosti. A marsikje vam denarja še ne bodo vrnili v evrih, še dva tedna imajo namreč Hrvati čas, da v celoti preidejo v poslovanje z evri. A če imajo še nekaj težav pri uvajanju nove valute, pa vsaj na mejah zapletov za zdaj ni. In da prehajanje teče brez posebnosti, sta se naša novinarka in snemalec prepričala še ob vrnitvi v Slovenijo.