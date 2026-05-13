Tujina

Kakšne so trenutne razmere na kraljevem dvoru?

London, 13. 05. 2026 06.11 pred 9 urami 2 min branja 0

Avtor:
Nuša Dekleva
Kraljevi dvor

Ali se po enem najbolj napetih obdobij zadnjih let življenje britanske kraljeve družine vrača v ustaljene tirnice? Po diagnozi raka se v javnosti vse pogosteje pojavljata princesa Kate in kralj Karel III., medtem ko po sporu princa Harryja s preostalimi člani kraljeve družine še vedno vlada zatišje. Kakšne so torej trenutne razmere na kraljevem dvoru? In ali so odnosi med princema Williamom in Harryjem, bratoma, ki ju je spor razdelil pred očmi sveta, sploh še popravljivi?

Valižanska princesa Kate se po bitki z rakom s polno paro vrača h kraljevim obveznostim. Te dni je tako obiskala Univerzo vzhodnega Londona, kjer je predstavila nov spletni priročnik o socialnem in čustvenem razvoju najmlajših otrok.

Že jutri pa jo v enaki luči čaka še en pomemben korak v njenem postopnem vračanju k javnim obveznostim: prvi uradni obisk tujine po letu 2022, in sicer v italijansko Reggio Emilio. Obdobje bolezni, ki jo je za nekaj časa odmaknilo iz oči javnosti, je opisala kot izjemno težko za vso družino, v tem času pa naj bi ji bil v veliko oporo tudi tast, kralj Karel III. Tudi sam se zdravi zaradi raka, podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju pa palača ne razkriva. Kljub temu kralj ostaja dejaven in se v javnosti pojavlja vse pogosteje. Nazadnje sta s kraljico Camillo v družbi številnih znanih obrazov obeležila 50. obletnico njegove dobrodelne organizacije za mlade, The King's Trust.

"Težko verjamem, da je minilo že 50 let," je dejal kralj Združenega kraljestva. Konec prejšnjega meseca pa se je kraljevi par na obisku v Washingtonu srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. "Kako čudovit "britanski dan" je danes!" je ob srečanju izjavil Trump.

Toda kraljevi obisk v Ameriki ni prinesel tudi družinskega srečanja. Ni bilo namreč javnih znakov, da bi se kralj srečal s svojim mlajšim sinom, princem Harryjem, ki z ženo Meghan in otrokoma že več let živi v Kaliforniji. Odnosi so namreč skrhani od leta 2020, ko sta Harry in Meghan izstopila iz vloge delovnih članov kraljeve družine. Harry je očeta po razkritju diagnoze raka sicer obiskal v Londonu, a po poročanju britanskih medijev to ni pomenilo prave sprave. Najgloblji razkol naj bi namreč ostajal med bratoma Harryjem in Williamom.

"Pomanjkanje podpore in razumevanja," je Harry pri ameriški televizijski voditeljici Oprah Winfrey odgovoril na vprašanje, zakaj sta odšla.

Par tako že več let živi odmaknjeno od kraljevega vrveža. Delce njihovega življenja Meghan občasno deli na Instagramu, nazadnje utrinke z izleta v Disneyland, kjer so praznovali rojstna dneva princa Archieja in princese Lilibet. Veliko bolj skrito pa zadnje mesece ostaja življenje nekdanjega princa Andrewa, ki so ga februarja v povezavi z Epsteinovimi dokumenti aretirali zaradi suma zlorabe javnega položaja. Izpuščen je bil še isti dan, preiskava pa se nadaljuje. Zdaj umaknjeno od javnosti živi na posestvu Sandringham, kjer naj bi mu pred kratkim med sprehodom psov grozil moški, ki ga je policija že prijela.

kraljeva družina dvor rak harry meghan karel iii.

