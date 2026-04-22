Tujina

Kakšni bodo bruseljski ukrepi za ublažitev energetske krize?

Bruselj, 22. 04. 2026 06.55 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Visoke cene goriv v Nemčiji v začetku aprila.

Evropska komisija bo predstavila nabor ukrepov za ublažitev energetske krize, povezane z vojno na Bližnjem vzhodu. Po napovedih bodo med drugim namenjeni zmanjšanju porabe energije in boljšemu usklajevanju med državami članicami.

Predsednica komisije Ursula von der Leyen je ukrepe napovedala že v začetku preteklega tedna, ko je povedala, da bo del svežnja namenjen zmanjšanju porabe energije. "Zmanjšati moramo porabo, a povsem spoštovati svobodno odločanje potrošnikov," je povedala.

Več medijev je na podlagi vmesnih različic dokumenta, ki ga bo danes predstavil Bruselj, poročalo, da bodo priporočila vključevala tudi spodbujanje okolju prijazne vožnje, večje uporabe javnega prevoza in dela od doma.

FOTO: AP

Ukrepi bodo poleg tega po napovedih von der Leyen namenjeni večjemu usklajevanju držav članic na področju oskrbe z energenti. Okrepiti želijo usklajevanje na področjih skupnega naročanja energentov, polnjenja skladišč plina in sproščanja zalog nafte, je povedala.

Državam članicam pa bodo podali priporočila o tem, kako oblikovati ukrepe za zaščito najbolj ranljivih skupin prebivalstva in gospodarstva pred visokimi cenami energije, je še napovedala predsednica komisije.

Dolgoročnejši ukrepi

Poleg omenjenih takojšnjih ukrepov pa komisija pripravlja tudi predloge dolgoročnejših, bolj strukturnih energetskih ukrepov.

Bruselj bo nabor predstavil, potem ko so cene energije na svetovnih trgih zaradi vojne na Bližnjem vzhodu - v tej sicer trenutno velja krhko premirje - in z njo povezanega zaprtja Hormuške ožine poskočile.

Preberi še Trump: Iran finančno propada
energetska kriza Evropska komisija Ursula von der Leyen cene energije Evropska unija

Trump: Iran finančno propada

Igor Mikič o mami Mariji: "Edina, ki je vedno verjela vanj"
Viralni posnetek ženske, ki se ni zmenila za Harryja in Meghan
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Vodnik po individualnem naložbenem računu za dolgoročno rast
Konec dolgoletne zaroke: Razšla sta se po 12 letih
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Kmetija
