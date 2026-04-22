Kakšni bodo bruseljski ukrepi za ublažitev energetske krize?

Predsednica komisije Ursula von der Leyen je ukrepe napovedala že v začetku preteklega tedna, ko je povedala, da bo del svežnja namenjen zmanjšanju porabe energije. "Zmanjšati moramo porabo, a povsem spoštovati svobodno odločanje potrošnikov," je povedala.
Več medijev je na podlagi vmesnih različic dokumenta, ki ga bo danes predstavil Bruselj, poročalo, da bodo priporočila vključevala tudi spodbujanje okolju prijazne vožnje, večje uporabe javnega prevoza in dela od doma.
Ukrepi bodo poleg tega po napovedih von der Leyen namenjeni večjemu usklajevanju držav članic na področju oskrbe z energenti. Okrepiti želijo usklajevanje na področjih skupnega naročanja energentov, polnjenja skladišč plina in sproščanja zalog nafte, je povedala.
Državam članicam pa bodo podali priporočila o tem, kako oblikovati ukrepe za zaščito najbolj ranljivih skupin prebivalstva in gospodarstva pred visokimi cenami energije, je še napovedala predsednica komisije.
Dolgoročnejši ukrepi
Poleg omenjenih takojšnjih ukrepov pa komisija pripravlja tudi predloge dolgoročnejših, bolj strukturnih energetskih ukrepov.
Bruselj bo nabor predstavil, potem ko so cene energije na svetovnih trgih zaradi vojne na Bližnjem vzhodu - v tej sicer trenutno velja krhko premirje - in z njo povezanega zaprtja Hormuške ožine poskočile.
