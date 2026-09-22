Kakšni bodo novi bankovci? Mnenje podalo devet milijonov Evropejcev

Kar devet milijonov Evropejcev je sodelovalo v anketi, s katero je Evropska centralna banka (ECB) želela preveriti, katera od predlaganih podob novih bankovcev je prepričala največ ljudi. Anketa se je v ponedeljek zaprla, na ECB bodo zdaj analizirali odgovore in do konca leta sporočili odločitev, poroča Euractiv.

Gre za zadnji del kar pet let trajajočega procesa preoblikovanja evrskih bankovcev, ki jih od leta 2002, ko so prvič prišli v obtok, krasijo podobe mostov in različnih arhitekturnih slogov. Nekaj bolj kot ne kozmetičnih popravkov so bili sicer deležni pred dobrim desetletjem, ko so tudi nehali tiskati bankovce za 500 evrov, zdaj pa bodo spremembe korenite.

Nove zasnove temeljijo na dveh tematskih parih: pri enem so na eni strani ptice, na drugi pa evropske institucije, medtem ko drugi združuje zgodovinske osebnosti in podobe iz evropskega vsakdana.

Julija je ECB razkrila deset oblikovalskih idej za nove bankovce, zdaj, ko je glasovanja o njih konec, pa navdušeno ugotavlja, da je bil odziv nad pričakovanji, piše Euractiv.

Čeprav bodo odločitev sporočili še letos, bo trajalo še nekaj let, da bodo novi bankovci prišli v obtok.