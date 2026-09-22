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Kakšni bodo novi bankovci? Mnenje podalo devet milijonov Evropejcev

Frankfurt, 22. 09. 2026 11.18 pred 47 minutami 1 min branja 5

Avtor:
D.L.
Predlog za nove evrske bankovce

Evropska centralna banka naj bi do konca leta odločila, kakšni bodo novi evrski bankovci. Evropejci so medtem svoje že povedali, v spletni anketi jih je kar devet milijonov izmed desetih predlogov izbralo najljubšega. Kateri je zmagal, pa še ni znano.

Predlog za novo serijo evrskih bankovcev
Predlog za novo serijo evrskih bankovcev
FOTO: Profimedia

Kar devet milijonov Evropejcev je sodelovalo v anketi, s katero je Evropska centralna banka (ECB) želela preveriti, katera od predlaganih podob novih bankovcev je prepričala največ ljudi. Anketa se je v ponedeljek zaprla, na ECB bodo zdaj analizirali odgovore in do konca leta sporočili odločitev, poroča Euractiv.

Gre za zadnji del kar pet let trajajočega procesa preoblikovanja evrskih bankovcev, ki jih od leta 2002, ko so prvič prišli v obtok, krasijo podobe mostov in različnih arhitekturnih slogov. Nekaj bolj kot ne kozmetičnih popravkov so bili sicer deležni pred dobrim desetletjem, ko so tudi nehali tiskati bankovce za 500 evrov, zdaj pa bodo spremembe korenite.

Nove zasnove temeljijo na dveh tematskih parih: pri enem so na eni strani ptice, na drugi pa evropske institucije, medtem ko drugi združuje zgodovinske osebnosti in podobe iz evropskega vsakdana.

Julija je ECB razkrila deset oblikovalskih idej za nove bankovce, zdaj, ko je glasovanja o njih konec, pa navdušeno ugotavlja, da je bil odziv nad pričakovanji, piše Euractiv.

Čeprav bodo odločitev sporočili še letos, bo trajalo še nekaj let, da bodo novi bankovci prišli v obtok.

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KOMENTARJI5

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severnik
22. 09. 2026 13.12
Gre za zadnji del kar pet let trajajočega procesa preoblikovanja evrskih bankovcev.... saj ni res, pa je.
Odgovori
0 0
rahlo_nepristranski
22. 09. 2026 13.08
Bodo Lukcu prav prišli za v nosek
Odgovori
+2
2 0
ROMELS
22. 09. 2026 13.06
Srbi so pametni, ker se izogibajo EU.
Odgovori
+2
2 0
trol3
22. 09. 2026 13.06
Upam da bankovec z vodomcem :)
Odgovori
+2
2 0
Alex M17
22. 09. 2026 13.01
Kaj ti to nuca če dobiš čedalje manj za te papirčke.
Odgovori
+5
6 1
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