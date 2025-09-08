Kakšno garancijo ima vaš gospodinjski aparat po pravilih EU?

V skladu z novo direktivo EU o pravici do popravila, če se vam pokvari mešalnik, kavni aparat, ventilator ali mikrovalovna pečica, ne boste mogli več takoj računati na nadomestno napravo, poroča hrvaški portal net.hr.

Trgovec je dolžan najprej poskusiti popravilti aparat, in šele če to ni mogoče, lahko kupec dobi novo napravo ali povračilo kupnine. Cilj EU je podaljšati življenjsko dobo izdelkov, zmanjšati elektronske odpadke in okrepiti trg popravil.

Evropski parlament je tako sprejel nova pravila, ki evropskim potrošnikom zagotavljajo pravico do popravila gospodinjskih in drugih izdelkov. Pravila pojasnjujejo obveznosti proizvajalcev glede popravila blaga in spodbujajo potrošnike, da s popravilom podaljšajo življenjski cikel izdelkov, s čimer zmanjšajo odpadke.

Novost je, da bodo izdelki, popravljeni v garancijskem roku, prejeli podaljšano enoletno garancijo, kar naj bi potrošnike spodbudilo k odločitvi za popravilo namesto zamenjave.