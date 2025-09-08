Svetli način
Tujina

Kakšno garancijo ima vaš gospodinjski aparat po pravilih EU?

Bruselj, 08. 09. 2025 10.32 | Posodobljeno pred eno minuto

EU je predstavila pravila, ki proizvajalcem nalagajo, da olajšajo popravilo gospodinjskih aparatov, da bi zmanjšali stroške energije in onesnaževanje. Monitorji, hladilniki, zamrzovalniki, pralni stroji, pralno-sušilni stroji, pomivalni stroji in svetila bodo morali do leta 2021 izpolnjevati minimalne zahteve glede pravice do popravila, če bodo dani na trg EU.

V skladu z novo direktivo EU o pravici do popravila, če se vam pokvari mešalnik, kavni aparat, ventilator ali mikrovalovna pečica, ne boste mogli več takoj računati na nadomestno napravo, poroča hrvaški portal net.hr.

Trgovec je dolžan najprej poskusiti popravilti aparat, in šele če to ni mogoče, lahko kupec dobi novo napravo ali povračilo kupnine. Cilj EU je podaljšati življenjsko dobo izdelkov, zmanjšati elektronske odpadke in okrepiti trg popravil.

Evropski parlament je tako sprejel nova pravila, ki evropskim potrošnikom zagotavljajo pravico do popravila gospodinjskih in drugih izdelkov. Pravila pojasnjujejo obveznosti proizvajalcev glede popravila blaga in spodbujajo potrošnike, da s popravilom podaljšajo življenjski cikel izdelkov, s čimer zmanjšajo odpadke.

Novost je, da bodo izdelki, popravljeni v garancijskem roku, prejeli podaljšano enoletno garancijo, kar naj bi potrošnike spodbudilo k odločitvi za popravilo namesto zamenjave.

Po izteku zakonske garancije bodo proizvajalci še vedno dolžni popravljati naprave, ki jih je tehnično mogoče popraviti, kot so pralni stroji, sesalniki in celo pametni telefoni. Potrošniki bodo lahko dobili nadomestno napravo, medtem ko je njihova v uporabi, ali pa se bodo odločili za obnovljen izdelek.

Da bi bila popravila dostopnejša, bo morala vsaka država članica uvesti vsaj en ukrep za spodbujanje popravil, kot so boni, subvencije, informacijske kampanje ali podpora za skupne storitve.

Chloe Fayole, direktorica programa in strategije pri okoljski skupini ECOS, je dejala, da je Evropa naredila velik korak k bolj krožnemu gospodarstvu in pokazala vodilno vlogo preostalemu svetu.

"Zdaj pričakujemo, da bodo odločevalci v EU ta pristop ponovili pri številnih drugih izdelkih, zlasti pri elektronskih izdelkih, kot so pametni telefoni in računalniki, da bi zmanjšali njihov vpliv na okolje," je dodala, kot poroča Inštitut strokovnjakov za trajnostni razvoj in okolje.

